Μνημόσυνο που θα τελεστεί την Πέμπτη 26/2/2026

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την Πέμπτη 26-2-2026 & ώρα 6 μ.μ. στον Καθολικό Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα (Μαιζώνος 83) 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (χήρας) ΑΝΤ. ΚΑΡΠΑΝΟΥ

ΕΤΩΝ 95

Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:

ΣΟΦΙΑ & ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΑΝΙΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΠΑΝΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΠΑΝΟΥ

Η ΑΔΕΛΦΗ:

ΑΝΝΑ (χήρα) ΜΗΝ. ΑΛΟΪΖΟΥ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

