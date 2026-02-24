Νέα απειλές Πούτιν: Οι Ουκρανοί "σπρώχνουν τον εαυτό τους στα άκρα" - "Θα το μετανιώσουν"

Με αφορμή τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, μιλώντας στην ετήσια συνέλευση της FSB (πρώην KGB), ο Βλαντιμίρ Πούτιν, κατηγόρησε την Ουκρανία ότι προσπαθεί να τορπιλίσει την ειρηνευτική διαδικασία.

Παράλληλα, σε νέα κλιμάκωση της ρητορικής του, ο Ρώσος πρόεδρος προειδοποίησε ότι «Οι αντίπαλοι της Ρωσίας γνωρίζουν πώς θα μπορούσαν να καταλήξουν τα πράγματα, εάν καταφύγουν στη χρήση "πυρηνικού στοιχείου" σε οποιαδήποτε επίθεση εναντίον της Ρωσίας».

Ο εχθρός βασίζεται στην «ατομική και μαζική τρομοκρατία», έχοντας αποτύχει να προκαλέσει στρατηγική ήττα στη Ρωσική Ομοσπονδία, ισχυρίστηκε την Τρίτη (24/2) ο Βλαντίμιρ Πούτιν, κατηγορώντας το Κίεβο ότι προσπαθεί να τορπιλίσει την ειρηνευτική διαδικασία.

«Σπρώχνουν τους εαυτούς τους στα άκρα»

Ειδικότερα, ο Πούτιν κατηγόρησε την Ουκρανία και τους συμμάχους της ότι είναι «τόσο αποφασισμένοι να νικήσουν τη Ρωσία» ώστε «σπρώχνουν τους εαυτούς τους στα άκρα», κάτι που -όπως προειδοποίησε- «θα το μετανιώσουν», όπως μεταδίδει το δίκτυο του Al Jazeera. Τόνισε ότι οι αντίπαλοι της Ρωσίας γνωρίζουν πώς θα μπορούσαν να εξελιχθούν τα πράγματα εάν καταφύγουν στη χρήση «πυρηνικού στοιχείου» σε οποιαδήποτε επίθεση κατά της Ρωσίας, διατυπώνοντας προειδοποίηση για τις συνέπειες μιας τέτοιας ενέργειας.

Ο Ρώσος πρόεδρος ανακοίνωσε πιθανές προσπάθειες δολιοφθοράς των αγωγών Turkish Stream και Blue Stream στη Μαύρη Θάλασσα. Ο αριθμός των τρομοκρατικών επιθέσεων στη Ρωσία έχει αυξηθεί, κυρίως στα χέρια των ουκρανικών υπηρεσιών πληροφοριών, δήλωσε ο Πούτιν.

«Η ''ειδική επιχείρηση'' της Ρωσίας απαιτεί από την FSB να είναι όσο το δυνατόν πιο συγκεντρωμένη και εστιασμένη», δήλωσε ο Πούτιν. Το δυναμικό της υπηρεσίας πρέπει να αξιοποιηθεί πλήρως για την εξουδετέρωση πιθανών απειλών για τη Ρωσική Ομοσπονδία, σημείωσε ο πρόεδρος της Ρωσίας σύμφωνα με το TASS.

Η Ρωσία θα ενημερώσει τις ΗΠΑ για την πιθανή εμφάνιση πυρηνικών όπλων στην Ουκρανία δήλωσε στο μεταξύ Ρώσος αξιωματούχος, όπως αναφέρει το πρακτορείο RIA.

Οι προσπάθειες του Κιέβου να αποκτήσει πυρηνικά όπλα θα επηρεάσουν τη θέση της Ρωσίας για την Ουκρανία τόνισε. Η Ρωσία επικαιροποίησε το πυρηνικό της δόγμα το 2024, ορίζοντας τα αμυντικά σενάρια βάσει των οποίων θα εξέταζε τη χρήση τους. Είπε ότι βλέπει τα πυρηνικά όπλα ως μέσο αποτρεπτικής ισχύος.

Από την πλευρά του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τιμώντας την τέταρτη επέτειο από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε επίσης ότι «ο Πούτιν δεν έχει επιτύχει τους στόχους του», ενώ η Ουκρανία έχει διατηρήσει την ανεξαρτησία της και «θα κάνει τα πάντα για να επιτύχει την ειρήνη και να διασφαλίσει τη δικαιοσύνη».