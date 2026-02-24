28 Φεβρουαρίου: Πανελλαδικός απεργιακός συναγερμός για τα Τέμπη - Οι συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα

Κάλεσμα στις πανελλαδικές απεργιακές συγκεντρώσεις το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, στην επέτειο των τριών ετών από το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη απευθύνουν ο Σύλλογος Συγγενών Θεμάτων Τεμπών, εργατικά κέντρα και σωματεία, οργανώσεις, φορείς και φοιτητικοί σύλλογοι με κύριο σύνθημα “Το έγκλημα δεν θα συγκαλυφθεί”.

Στην Αθήνα η απεργιακή συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 12:00 στο Σύνταγμα ενώ καλέσματα έχουν απευθύνει φορείς και σωματεία σε δεκάδες πόλεις της χώρας.

Σε ανακοίνωσή του για τις προγραμματισμένες συγκεντρώσεις ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών αναφέρει:

“Στις 28 Φεβρουαρίου 2026 συμπληρώνονται 3 χρόνια από το Έγκλημα στα Τέμπη που μας στέρησε τους αγαπημένους μας. Λιγότερα από ένα μήνα μετά, στις 23 Μαρτίου 2026, ξεκινάει η κύρια δίκη.

Όλα αυτά τα χρόνια και ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών κάνει μεγάλη προσπάθεια να αναδείξει τις πραγματικές αιτίες που οδήγησαν στο Έγκλημα και όλους τους ενόχους, όσο ψηλά και αν βρίσκονται!”.

“Τα Τέμπη δεν ήταν μια κακιά στιγμή. Ήταν έκφραση μιας απάνθρωπης πολιτικής που μπροστά στην ανταποδοτικότητα και το κέρδος δεν λογαριάζει ούτε την ανθρώπινη ζωή, που γεννά και συγκαλύπτει εγκλήματα.

Ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών απευθύνει κάλεσμα για συμμετοχή στις μεγάλες συγκεντρώσεις μαζί με τα Εργατικά Κέντρα και τα Σωματεία Εργαζομένων, τους Φοιτητικούς Συλλόγους, τους μαζικούς φορείς σε όλη την Ελλάδα” συνεχίζει και προσθέτει:

“Για να δυναμώσει η φωνή μας ακόμα περισσότερο, για να δυναμώσει ο αγώνας μας για την πραγματική δικαίωση, για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη! Όλες/ Όλοι στην Αθήνα στις 12 μμ στο Σύνταγμα, στη Θεσσαλονίκη στις 12μμ στο Άγαλμα Βενιζέλου και σε όλη την Ελλάδα”.

Τα απεργιακά καλέσματα

Μέχρι στιγμής απεργία έχει κηρύξει το Εργατικό Κέντρο Αθήνας ενώ απεργιακή απόφαση έχει πάρει και το Εργατικό Κέντρο Πειραιά.

Στη συγκέντρωση στο Σύνταγμα καλεί επίσης το Εργατικό Κέντρο Λαυρίου – Ανατολικής Αττικής ενώ οργανώνεται συγκέντρωση και στο Λαύριο την ίδια μέρα.

Στη Θεσσαλονίκη το Εργατικό Κέντρο κήρυξε 24ωρη απεργία και το συλλαλητήριο προγραμματίζεται στις 12 μ. στο Αγαλμα Βενιζέλου.

Στην Πάτρα, το Εργατικό Κέντρο οργανώνει απεργιακή συγκέντρωση στις 11 π.μ. στην πλατεία Αγίου Γεωργίου.

Στη Λάρισα, το Εργατικό Κέντρο, στο πλαίσιο της απόφασης για απεργία που έλαβε, καλεί σε συγκέντρωση στις 12 μ., στην Κεντρική πλατεία, ενώ στις 7 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί μεγάλη συναυλία στον ίδιο χώρο.

Απεργία προκήρυξε και το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων, ενώ το Εργατικό Κέντρο Καρδίτσας έχει πάρει απόφαση για στάση εργασίας.

Απόφαση για 24ωρη απεργία πήρε το Εργατικό Κέντρο Χανίων, ενώ το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου κήρυξε 4ωρη στάση εργασίας (11 π.μ – 3 μ.μ.). Επίσης, το Παλλεσβιακό Εργατικό Κέντρο αποφάσισε την προκήρυξη 24ωρης απεργίας.

ΑΔΕΔΥ: “Δεν ξεχνάμε – δεν συγχωρούμε”

Κάλεσμα στους εργαζόμενους του δημοσίου τομέα για συμμετοχή στο μεγάλο συλλαλητήριο της 28ης Φεβρουαρίου στην Αθήνα αλλά και σε όλες τις πόλεις της χώρας απευθύνει με ανακοίνωσή της η ΑΔΕΔΥ.

“Δεν θα συνηθίσουμε το έγκλημα των Τεμπών, τα προηγούμενα από αυτό και τα επόμενα που ακολούθησαν. Τους νεκρούς στη Μάνδρα και στο Μάτι, τις ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν σε πλημμύρες και φωτιές.

Δεν συμβιβαζόμαστε με την, στη κυριολεξία, εγκληματική πολιτική που κόστισε τη ζωή στις 5 εργάτριες μανάδες στη μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα» στα Τρίκαλα. Ήταν αποτέλεσμα του νομοθετικού πλαισίου των τελευταίων χρόνων (Χατζηδάκη, Γεωργιάδη, Κεραμέως) που διευκολύνουν την εργοδοτική αυθαιρεσία, την καθιέρωση του 13ώρου, την υποβάθμιση των ελεγκτικών μηχανισμών, τη συνεχή καταστρατήγηση των συνδικαλιστικών ελευθεριών” αναφέρει και καταλήγει:

“Ως Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλούμε τους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα, να δώσουν μαζικό, μαχητικό παρών μαζί με τα σωματεία και τις ομοσπονδίες τους, μαζί με όλους τους εργαζόμενους και τη νεολαία, στο μεγάλο συλλαλητήριο το Σάββατο, 28 Φλεβάρη 2026, στις 12:00, στο Σύνταγμα και στα αντίστοιχα που θα γίνουν σε όλη την Ελλάδα”.

“Δεμένα” τα πλοία το Σάββατο

Δεμένα θα μείνουν τα πλοία στις 28 Φεβρουαρίου, λόγω της 24ωρης απεργίας που κήρυξε η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία και η οποία θα ισχύει το Σάββατο (28/02) από τις 00.01 έως τις 24.00.

“Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία και η ναυτική οικογένεια γνωρίζουν από πρώτο χέρι ότι είναι ζωτικής σημασίας η τήρηση των κανόνων και των μέτρων ασφάλειας και επίσης όταν αυτά παραβιάζονται, τα αποτελέσματα δυστυχώς είναι τραγικά. Είναι πολλά τα παραδείγματα που έχουν λάβει χωρά στις θαλάσσιες, χερσαίες και εναέριες μεταφορές.

Οι Ναυτεργάτες με αυτή τους την απόφαση αποτίουν φόρο τιμής στους συνάδελφους μας αλλά και στους συνάνθρωπους μας που έχουν χάσει τη ζωή τους σε τέτοιου είδους δυστυχήματα” αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΠΝΟ.

Τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ και «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» καλούν τους ναυτεργάτες να περιφρουρήσουν την απεργία και να συμμετάσχουν μαζικά στα συλλαλητήρια, τονίζοντας ότι «η “κοιλάδα των Τεμπών” απλώνεται παντού όπου κυριαρχεί η πολιτική του κέρδους».

Hellenic Train: Δεν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια το Σάββατο

Η Hellenic Train ανακοίνωσε με τη σειρά της ότι δεν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια των τρένων το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου λόγω της 24ωρης απεργίας.

“Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, λόγω της 24ωρης απεργίας, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το δίκτυο”, αναφέρει συγκεκριμένα σε ανακοίνωσή της.

Απεργία και από την Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας

«Το Σάββατο 28 Φλεβάρη οι εργαζόμενοι στο Εμπόριο, στις υπηρεσίες και την πληροφορική, στις ταχυμεταφορές, στη φύλαξη και την καθαριότητα, συμμετέχουμε καθολικά στην 24ωρη πανελλαδική απεργία που προκηρύσσει η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας και στις συγκεντρώσεις των σωματείων!», τονίζει η Ομοσπονδία σε ανακοίνωσή της.

ΟΒΣΑ: Κλείνουμε τα μαγαζιά μας

“Στις 28 Φλεβάρη κλείνουμε τα μαγαζιά μας και συμμετέχουμε μαζικά στο συλλαλητήριο που θα γίνει στις 12 το μεσημέρι, στο Σύνταγμα, για τα 3 χρόνια από το έγκλημα στα Τέμπη”, αναφέρει στο κάλεσμά της, η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής (ΟΒΣΑ).

“Καμιά συγκάλυψη – καμία ανοχή. Ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας”, επισημαίνει η ΟΒΣΑ καλώντας στο συλλαλητήριο “γιατί τα Τέμπη δεν ήταν η “κακιά στιγμή”. Ήταν το αποτέλεσμα μιας πολιτικής που συνεχίζεται. Και απέναντι σε αυτή την πολιτική δεν υπάρχει μέση λύση”.

Κάλεσμα συμμετοχής απευθύνει και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Κατεργασίας Ξύλου (ΠΟΒΣΚΞ).

Συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα

Εκτός των προαναφερθέντων πόλεων, συγκεντρώσεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν και στις παρακάτω περιοχές:

Στον Άγιο Νικόλαο, στις 12 μ, στην κεντρική πλατεία

Στο Αγρίνιο, στις 11 π.μ. στην κεντρική πλατεία

Στο Αίγιο, στις 11 π.μ. στην κεντρική πλατεία

Στην Αλεξάνδρεια, στις 11 π.μ. στο Πνευματικό Κέντρο

Στην Αλεξανδρούπολη, στις 12 μ., στο Δημαρχείο

Στο Αλιβέρι, στις 11 π.μ. στον πεζόδρομο

Στο Αμύνταιο, στις 5 μ.μ., στο παλιό Δημοτικό σχολείο

Στην Άμφισσα, στις 12 μ. στην πλατεία Ησαΐα

Στο Αργοστόλι, στην πλατεία Βαλλιάνου

Στην Άρτα, στις 11 π.μ., στο Εργατικό Κέντρο

Στην Αριδαία, στις 11 π.μ., στην πλατεία Σέστσκου

Στη Βέροια, στις 11 π.μ. στην πλατεία Δημαρχείου

Στον Βόλο, στις 12 μ., στον Θόλο του Πανεπιστημίου

Στα Γιάννενα, στις 12 μ. στην Περιφέρεια Ηπείρου

Στα Γιαννιτσά, στις 11 π.μ., στην πλατεία ΕΠΟΝ

Στα Γρεβενά, στις 1.30 μ.μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Δράμα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Έδεσσα, στις 11 π.μ., στους Μικρούς Καταρράκτες

Στην Ελασσόνα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στη Ζάκυνθο, στις 12 μ. στην πλατεία Αγίου Μάρκου

Στην Ηγουμενίτσα, στις 12 μ. στην πλατεία Δημαρχείου

Στο Ηράκλειο, στις 12 μ. στην πλατεία Ελευθερίας

Στην Θάσο, στις 12 μ. στην πλατεία Ηρώων στον Λιμένα

Στην Θήβα, στις 11 π.μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Ιεράπετρα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Ικαρία, στις 12 μ., στην πλατεία Ευδήλου

Στην Ιστιαία, στις 11 π.μ. στην πλατεία

Στην Καβάλα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Καλαμάτα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Κάλυμνο, στις 10.30 π.μ., στο Πνευματικό Κέντρο

Στην Καρδίτσα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Καστοριά, στις 12 μ., στην Αντιπεριφέρεια

Στην Κατερίνη, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Κέρκυρα, στις 12 μ., στην Πόρτα Ριάλα

Στην Κεφαλονιά, στις 12 μ. στην πλατεία Βαλλιάνου στο Αργοστόλι

Στο Κιλκίς, στις 12 μ., στην πλατεία Ειρήνης

Στην Κοζάνη, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Κομοτηνή, στις 11.30 π.μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Κόρινθο, στις 12 μ. στην πλατεία Περιβολάκια

Στην Κω, στις 10.30 π.μ., στην πλατεία Ελευθερίας

Στην Λαμία, στις 12 μ., στην πλατεία Πάρκου

Στην Λέρο, στις 12 μ., στην πλατεία Πλατάνου

Στην Λευκάδα, στις 12 μ., στην πλατεία Αγ. Μηνά

Στην Λήμνο, στις 12 μ., στο λιμάνι της Μύρινας

Στην Λιβαδειά, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στο Μαντούδι, στις 11 π.μ. στην πλατεία

Στο Μεσολόγγι, στις 11 π.μ., στην κεντρική πλατεία

Στη Μυτιλήνη, στις 12 μ., στην πλατεία Σαπφούς

Στη Νάουσα, στις 11 π.μ., στην κεντρική πλατεία

Στο Ναύπλιο, στις 6.30 μ.μ. στην πλατεία Δημαρχείου

Στη Ναύπακτο, στις 11 π.μ., στην πλ. Κεφαλόβρυσου

Στη Νικήτη, στις 5 μ.μ. στο Δημαρχείο

Στην Ξάνθη, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Ορεστιάδα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Πτολεμαΐδα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στον Πύργο, στις 11 π.μ., κεντρική πλατεία (Σάκη Καράγεωργα)

Στο Ρέθυμνο, στις 12 μ., πλατεία Αγνώστου Στρατιώτη

Στη Ρόδο, στις 12 μ. στην πλατεία Δημαρχείου

Στη Σάμο, στις 12 μ., στο Βαθύ, στην πλατεία Πυθαγόρα και στο Καρλόβασι, στις 12 μ., στην πλατεία

Στην Σαντορίνη, στις 12 μ., στην πλατεία των Φηρών

Στις Σέρρες, στις 12 μ., στην πλατεία Ελευθερίας

Στη Σητεία, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στη Σκόπελο, στις 12 μ.. στην παραλία.

Στη Σκύδρα, στις 11 π.μ., στην πλατεία Δημοκρατίας (έναντι Δημαρχείου)

Στη Σπάρτη, στις 12 μ. στην κεντρική πλατεία

Στα Τρίκαλα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Τρίπολη, στις 11 π.μ. στην πλατεία Πετρινού

Στην Φλώρινα, στις 12 μ., στην πλατεία Μόδη

Στους Φούρνους, στις 12 μ., στην πλατεία

Στη Χαλκίδα, στις 11 π.μ. στην πλατεία Δικαστηρίων

Στα Χανιά, στις 11 π.μ. στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς

Στη Χίο, στις 12 μ, στην πλατεία Βουνακίου

Συλλαλητήρια θα πραγματοποιηθούν και σε πόλεις του εξωτερικού.