Πάτρα: Βίαιη οπαδική επίθεση - Δύο νεαρά άτομα στο νοσοκομείο

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Δευτέρας (23.02.26) στην Πάτρα, όταν δύο νεαροί, ένας άνδρας και μία γυναίκα, δέχθηκαν άγρια επίθεση από ομάδα τουλάχιστον έξι ατόμων στην οδό Πουκεβίλ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός φέρεται να φορούσε αξεσουάρ με διακριτικό αθηναϊκής ομάδας, γεγονός που φέρεται να στάθηκε αφορμή για την επίθεση. Όπως καταγγέλλεται, τα άτομα που τους προσέγγισαν – και φέρονται να συνδέονται με καρναβαλικό πλήρωμα – τους υπέβαλαν αρχικά σε «ερωτήσεις» σχετικά με τα οπαδικά τους πιστεύω και στη συνέχεια τους επιτέθηκαν με γροθιές και κλωτσιές, χτυπώντας τους στο κεφάλι και στο σώμα.

Οι δύο παθόντες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ οι φερόμενοι δράστες τράπηκαν σε φυγή και αναζητούνται από τις Διωκτικές Αρχές. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό τους.