Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑ (χήρα) ΚΩΝ. ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΔΑΣΚΑΛΑ - ΕΤΩΝ 93

Κηδεύουμε την Τρίτη 24 -2-2026 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:

ΕΛΕΝΗ ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΥ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΙΑΚΗΣ,

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΥ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΑΛΕΞΙΟΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

-------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΠΕΡΙΚΛΗ ΚΩΝ. ΜΕΤΑΞΑ-ΜΑΡΙΑΤΟ

Ετών 79

Κηδεύουμε την Τρίτη 24-2-2026 και ώρα 11 π.μ.από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Λεύκας Πατρών.

Τα αδέλφια του

Τα ανίψια του

Οι λοιποί συγγενείς

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

--------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΣΠ. ΛΙΝΑΡΔΑΤΟ

Ετών 89

Κηδεύουμε την την Τρίτη 24-2-2026 και ώρα 4 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Παναγίας Αλεξιώτισσας Πατρών.

Η σύζυγος: Καλλιόπη

Τα παιδιά του: Σπύρος και Θεώνη Λιναρδάτου, Μαριανθή και Γεώργιος Χρυσανθόπουλος

Τα εγγόνια του: Κων/νος, Καλλιόπη, Καλλιόπη, Έλενα, Χαρά

Τα αδέλφια του

Οι ανιψιοί

Οι λοιποί συγγενείς

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

-------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΗΛ. ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟ

Ετών 88

Κηδεύουμε την Τρίτη 24-2-2026 και ώρα 12:30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Χαϊκαλίου.

Η σύζυγος: Παρασκευή

Τα παιδιά του

Τα εγγόνια του

Οι λοιποί συγγενείς

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

--------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΘΕΩΝΗ (ΝΙΤΣΑ) ΣΥΖ. ΑΝΔΡΕΑ ΣΚΡΕΜΜΥΔΑ

ΕΤΩΝ 89

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 24-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑΣ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΝΔΡΕΑΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΙΩΑΝΝΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΜΜΥΔΑΣ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ ΤΗΣ : ΘΕΑΝΩ,ΔΙΟΝΥΣΙΑ - ΜΑΡΙΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

----------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΦΑΤΟΥΡΟ

ΕΤΩΝ 88

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 24-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ ΜΥΛΩΝ (ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙ).

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΦΑΤΟΥΡΟΣ & ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΡΑΥΤΟΓΙΑΝΝΗ,

ΣΟΦΙΑ ΦΑΤΟΥΡΟΥ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΑ – ΑΡΙΑΔΝΗ, ΗΛΙΑΣ & ΜΑΓΙΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

-------------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΛ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 65

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 24-2-2016 ΚΑΙ ΩΡΑ 10 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΙ ALBERT HEIDEN

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ : ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

-----------------------

ΚΗΔΕΙA

Τον αγαπημένο μας σύζυγο,πατέρα,αδελφό & θείο

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΑΒΑΝΗ

ΕΤΩΝ:75

Θανόντα κηδεύουμε Τρίτη 24-2-2026 και ώρα 2.00μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στις Ιτιές Πατρών.

{Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Παραλίας Πατρών}

Η ΣΥΖΥΓΟΣ:Αθηνά

Ο ΥΙΟΣ:Γεώργιος

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

Αθανάσιος & Σούλα Ραβάνη

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ

1)ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930

-----------------------------------------------