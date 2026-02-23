Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑ (χήρα) ΚΩΝ. ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΔΑΣΚΑΛΑ - ΕΤΩΝ 93
Κηδεύουμε την Τρίτη 24 -2-2026 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΕΛΕΝΗ ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΥ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΙΑΚΗΣ,
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΥ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΑΛΕΞΙΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
-------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΠΕΡΙΚΛΗ ΚΩΝ. ΜΕΤΑΞΑ-ΜΑΡΙΑΤΟ
Ετών 79
Κηδεύουμε την Τρίτη 24-2-2026 και ώρα 11 π.μ.από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Λεύκας Πατρών.
Τα αδέλφια του
Τα ανίψια του
Οι λοιποί συγγενείς
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
--------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΣΠ. ΛΙΝΑΡΔΑΤΟ
Ετών 89
Κηδεύουμε την την Τρίτη 24-2-2026 και ώρα 4 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Παναγίας Αλεξιώτισσας Πατρών.
Η σύζυγος: Καλλιόπη
Τα παιδιά του: Σπύρος και Θεώνη Λιναρδάτου, Μαριανθή και Γεώργιος Χρυσανθόπουλος
Τα εγγόνια του: Κων/νος, Καλλιόπη, Καλλιόπη, Έλενα, Χαρά
Τα αδέλφια του
Οι ανιψιοί
Οι λοιποί συγγενείς
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
-------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΗΛ. ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟ
Ετών 88
Κηδεύουμε την Τρίτη 24-2-2026 και ώρα 12:30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Χαϊκαλίου.
Η σύζυγος: Παρασκευή
Τα παιδιά του
Τα εγγόνια του
Οι λοιποί συγγενείς
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
--------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΘΕΩΝΗ (ΝΙΤΣΑ) ΣΥΖ. ΑΝΔΡΕΑ ΣΚΡΕΜΜΥΔΑ
ΕΤΩΝ 89
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 24-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑΣ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΙΩΑΝΝΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΜΜΥΔΑΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ ΤΗΣ : ΘΕΑΝΩ,ΔΙΟΝΥΣΙΑ - ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
----------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΦΑΤΟΥΡΟ
ΕΤΩΝ 88
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 24-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ ΜΥΛΩΝ (ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙ).
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΦΑΤΟΥΡΟΣ & ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΡΑΥΤΟΓΙΑΝΝΗ,
ΣΟΦΙΑ ΦΑΤΟΥΡΟΥ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΑ – ΑΡΙΑΔΝΗ, ΗΛΙΑΣ & ΜΑΓΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
-------------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΛ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 65
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 24-2-2016 ΚΑΙ ΩΡΑ 10 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΙ ALBERT HEIDEN
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ : ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
-----------------------
ΚΗΔΕΙA
Τον αγαπημένο μας σύζυγο,πατέρα,αδελφό & θείο
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΑΒΑΝΗ
ΕΤΩΝ:75
Θανόντα κηδεύουμε Τρίτη 24-2-2026 και ώρα 2.00μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στις Ιτιές Πατρών.
{Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Παραλίας Πατρών}
Η ΣΥΖΥΓΟΣ:Αθηνά
Ο ΥΙΟΣ:Γεώργιος
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
Αθανάσιος & Σούλα Ραβάνη
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1)ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930
-----------------------------------------------
