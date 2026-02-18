Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 19 και την Παρασκευή 20-2-2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΙΩΑΝ. ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 92
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 19-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11,30 π.μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΡΟΗΣ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΣΟΥΖΑΝ ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΝΑ χήρα ΚΩΝ. ΣΕΦΕΡΛΗ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
-------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΙΩΑΝ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 96
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 19-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΝΩ ΑΧΑΪΑΣ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΘΑΝΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΝΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
----------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟ ΔΙΟΝ. ΛΑΓΙΟ
ΕΤΩΝ 80
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 19-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β ́ ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΘΑΝΑΣΙΑ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΕΤΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΙΝΕΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΑΝΤΩΝΗΣ,
ΑΓΓΕΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
-------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΙΩΑΝ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 83
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 19-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΔΑΝΑΗ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΕΥΓΕΝΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΕΛΙΝΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
{ΑΛΕΞΙΟ ΓΕΡΑΣΙΜ. ΠΕΦΑΝΗ}
~•ΕΤΩΝ 64•~
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 19/2/26 & ΩΡΑ 2 μ.μ. ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ - ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΖΑΒΛΑΝΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
(Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ).
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΕΦΑΝΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ : ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΕΦΑΝΗ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΦΑΝΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΔΑΝΑΗ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ•
ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ (πλησίον σταδίου Παναχαϊκής)
ΤΗΛ.: 2610.430.141, κιν.: 6937.009.978, 6989.381.813 & 6978.069.382, 24ωρη εξυπηρέτηση.
----------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΡΩΞΑΝΗ χήρα ΣΤ. ΑΝΝΙΝΟΥ- ΠΕΤΡΑΤΟΥ
ΕΤΩΝ 86
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 10,30 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΠΟΡΟΥ
ΚΕΦ/ΝΙΑΣ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΕΝΕΓΑΤΟΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΦΑΤΟΥΡΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
---------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΑΘΑΝ. ΜΟΥΓΙΟ
(ΕΤΩΝ 87)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026 & ΩΡΑ 2 ΜΜ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ (ΝΕΟ) ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΟΥΓΙΟΣ, ΕΛΕΝΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΛΑΣΙΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
---------------
