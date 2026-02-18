Λαγάνα: Πόσο θα την αγοράσουμε την Καθαρά Δευτέρα -Πού θα φθάσει η τιμή της

Το ψωμί της Καθαράς Δευτέρας, η παραδοσιακή λαγάνα, που είναι ένα σύμβολο ταπεινότητας και αποχής από την πολυτέλεια, όπως αρμόζει στο πνεύμα της νηστείας θα κυριαρχήσει και φέτος στο τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας, στις 23 Φεβρουαρίου.

Οι προετοιμασίες στα αρτοποιεία και τους φούρνους για τα εδέσματα που θα πρωταγωνιστήσουν στο τραπέζι της νηστείας έχουν πάρει φωτιά.

Ειδικότερα, με βάση τα δεδομένα των τελευταίων ετών, οι εκτιμώμενες τιμές για την τιμή της λαγάνας, ενόψει της Καθαράς Δευτέρας του 2026, διαμορφώνονται ως εξής:

Κλασική λαγάνα (750 γραμμάρια): από 3,30 έως 3,80 ευρώ

Μικρή λαγάνα (περίπου 500 γραμμάρια): από 1,90 έως 2,20 ευρώ

Ειδικές λαγάνες (με ελιά, λιαστή τομάτα, μανιτάρι κ.ά.): πάνω από 4 ευρώ, με τις τιμές να φτάνουν ακόμη και τα 4,50 ή 5 ευρώ, ανάλογα με τα υλικά.

Να σημειωθεί ότι πιο φθηνές για ακόμη μια χρονιά, αναμένονται να είναι οι κατεψυγμένες λαγάνες.

Στόχος είναι να διατηρηθεί η παραδοσιακή λαγάνα προσιτή για τα νοικοκυριά

Επαγγελματίες του κλάδου, λένε ότι στόχος είναι να διατηρηθεί η παραδοσιακή λαγάνα προσιτή για τα νοικοκυριά, παρότι το κόστος παραγωγής παραμένει αυξημένο. Την ίδια ώρα, επισημαίνεται ότι οι τελικές τιμές ενδέχεται να παρουσιάζουν μικρές διαφοροποιήσεις από περιοχή σε περιοχή, αλλά και από φούρνο σε φούρνο ή σε σχέση με τα σούπερ μάρκετ.

Aξίζει να σημειώσουμε ότι η τιμή του ψωμιού που μπαίνει σε κάθε τραπέζι, με αφορμή και τη λαγάνα που έρχεται την Καθαρά Δευτέρα, έχει διπλασιαστεί την πενταετία 2020 – 2025. Ειδικότερα, το 2020 η φρατζόλα κόστιζε 0,80 λεπτά, πλέον αγγίζει το 1,50 ευρώ. Οι αρτοποιοί, από την πλευρά τους, εκπέμπουν κραυγή αγωνίας, καθώς το λειτουργικό τους κόστος ανεβαίνει διαρκώς, αναγκάζοντας τους φούρνους να βάζουν λουκέτο ο ένας μετά τον άλλον.