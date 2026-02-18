Λευκάδα: Επίθεση σε μαθητές και καθηγήτρια έξω από γυμναστήριο που διεξαγόταν αγώνας λυκείων

Επεισόδιο με θύματα τρεις μαθητές και μια καθηγήτρια από την Κέρκυρα σημειώθηκε έξω από γυμναστήριο στη Λευκάδα στο οποίο διεξαγόταν αγώνας ανάμεσα στο 2ο Πειραματικό Λυκείο Λευκάδας και το 4ο ΓΕΛ Κέρκυρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες η επίθεση σε βάρος των μαθητών έγινε μετά από σύντομη λεκτική αντιπαράθεση.

Οι τρεις μαθητές από την Κέρκυρα υπέστησαν εκδορές ενώ θύμα βιαιοπραγίας έπεσε και η συνοδός καθηγήτρια που προσπάθησε να τους προστατεύσει.

Οι αστυνομικοί που ενημερώθηκαν για την επίθεση προχώρησαν στη σύλληψη ενός 17χρονου στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ενώ συνελήφθη και ο πατέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Σε βάρος του νεαρού σχηματίστηκε δικογραφία με βάση τον νόμο περί βίας σε σχολικές αθλητικές διοργανώσεις με την αστυνομία να αναζητά τουλάχιστον ακόμα δύο άτομα που φέρονται να συμμετείχαν στην επίθεση.

Η εκπαιδευτικός μεταφέρθηκε προληπτικά στο Νοσοκομείο Λευκάδας για την παροχή πρώτων βοηθειών και αποχώρησε λίγο αργότερα, ενώ η αποστολή από την Κέρκυρα έχει ήδη πάρει τον δρόμο της επιστροφής στο νησί.