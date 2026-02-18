Καιρός: Χωρίς προβλήματα το καρναβαλικό σαββατοκύριακο και η Καθαρά Δευτέρα

Ο μετεωρολόγος Νίκος Καντερές σκιαγραφεί την εξέλιξη του καιρό για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, δίνοντας το «πράσινο φως» για την έξοδο των εκδρομέων, παρά τη μικρή πτώση της θερμοκρασίας και τους ενισχυμένους βοριάδες.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο Facebook μετά το πρόσκαιρο πέρασμα της τελευταίας ψυχρής εισβολής του Φεβρουαρίου, ο καιρός βελτιώνεται, οι βροχές υποχωρούν και η ηλιοφάνεια επιστρέφει, δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες για το παραδοσιακό πέταγμα του χαρταετού.

Παράλληλα, ο έμπειρος μετεωρολόγος υπενθυμίζει ότι πέρυσι τις ίδιες ημέρες η χώρα βρισκόταν υπό την επίδραση ισχυρής ψυχρής εισβολής, με αισθητά χαμηλότερες θερμοκρασίες, αναδεικνύοντας τη φετινή βελτιωμένη εικόνα του καιρού.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Νίκου Καντερέ:

«Χωρίς εμπόδια η έξοδος, το πέταγμα του χαρταετού και η επιστροφή των εκδρομέων

Ύστερα από τη χθεσινή μεταβολή του καιρού, από την προτελευταία του μήνα ψυχρή εισβολή, που έδωσε βροχές 15 έως 35 χιλιοστών και στις περισσότερες περιοχές κάτω των 10 χιλιοστών, σήμερα Τετάρτη και αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι βελτιωμένος, με αρκετή ηλιοφάνεια.

Την Παρασκευή προβλέπεται να μας επηρεάσει η τελευταία ψυχρή εισβολή του Φεβρουαρίου, με ανάλογες βροχές και πολύ ισχυρούς αρχικά νοτιάδες, που το Σάββατο θα στραφούν σε βοριάδες. Στη συνέχεια θα σταματήσουν και οι βροχές με τις καταιγίδες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, ενώ παράλληλα θα σημειωθεί και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Την Κυριακή και κυρίως την Καθαρή Δευτέρα οι ώρες ηλιοφάνειας θα αυξηθούν και οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν, παρέχοντας ιδανικές συνθήκες για το πέταγμα του χαρταετού, ενώ η επιστροφή των εκδρομέων σε θάλασσα και ξηρά θα είναι ακόμη καλύτερη.

Για σύγκριση, πέρυσι τις ίδιες ημέρες, από 19 έως 23 Φεβρουαρίου 2025, είχαμε κακοκαιρία με ισχυρή ψυχρή εισβολή. Μόνο για τις θερμοκρασίες να αναφέρω ότι οι μέγιστες στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη κατρακύλησαν στους 7 και 8 βαθμούς αντίστοιχα, ενώ οι ελάχιστες τιμές σε Διδυμότειχο, Ορεστιάδα και Φλώρινα έφτασαν στους -10 βαθμούς, με θυελλώδεις βοριάδες».