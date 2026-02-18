Πάτρα: Νεκρός 56χρονος άνδρας μέσα στο σπίτι του

Τον εντόπισαν συγγενικά του πρόσωπα κατά τη διάρκεια της νύχτας
Τραγική κατάληξη είχε η νύχτα στην Πάτρα, καθώς ένας άνδρας 56 ετών βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο σπίτι όπου διέμενε.
Τον άτυχο άνδρα εντόπισαν οικεία του πρόσωπα, τα οποία ειδοποίησαν άμεσα τις Αρχές. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή βοήθειας.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από την εικόνα που σχηματίστηκε δεν προκύπτουν στοιχεία που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια, ενώ αναμένεται να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.
