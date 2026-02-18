Πάτρα: Δεν ήταν τεχνικός, αλλά απατεώνας- 22χρονος έχασε 15.000 ευρώ

Νέα περίπτωση ηλεκτρονικής απάτης
Νέα περίπτωση ηλεκτρονικής απάτης στην Πάτρα, με θύμα έναν 22χρονο, ο οποίος έχασε 15.000 ευρώ.
Όπως κατήγγειλε στην Αστυνομία, δέχθηκε τηλεφώνημα από άγνωστο άνδρα που παρουσιάστηκε ως συνεργάτης της Microsoft, ειδικευμένος, όπως ισχυρίστηκε, στην αντιμετώπιση ηλεκτρονικού εγκλήματος. Ο απατεώνας τον ενημέρωσε ότι δήθεν είχαν εντοπιστεί σοβαρές παραβιάσεις στον υπολογιστή του και, με το πρόσχημα τεχνικού ελέγχου, τον έπεισε να εγκαταστήσει πρόγραμμα απομακρυσμένης πρόσβασης.
Στη συνέχεια, ο νεαρός συνδέθηκε στο e-banking του, όπως του ζητήθηκε, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στον δράστη να αποκτήσει πλήρη πρόσβαση στον τραπεζικό του λογαριασμό.
Λίγο αργότερα, η τράπεζα επικοινώνησε μαζί του για να τον ενημερώσει ότι είχε πραγματοποιηθεί μεταφορά 15.000 ευρώ από τον λογαριασμό του προς άλλη τράπεζα.
