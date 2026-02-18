Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Δεν ήταν τεχνικός, αλλά απατεώνας- 22χρονος έχασε 15.000 ευρώ

Πάτρα: Δεν ήταν τεχνικός, αλλά απατεώνας...

Νέα περίπτωση ηλεκτρονικής απάτης

Νέα περίπτωση ηλεκτρονικής απάτης  στην Πάτρα, με θύμα έναν 22χρονο, ο οποίος έχασε 15.000 ευρώ.

Όπως κατήγγειλε στην Αστυνομία, δέχθηκε τηλεφώνημα από άγνωστο άνδρα που παρουσιάστηκε ως συνεργάτης της Microsoft, ειδικευμένος, όπως ισχυρίστηκε, στην αντιμετώπιση ηλεκτρονικού εγκλήματος. Ο απατεώνας τον ενημέρωσε ότι δήθεν είχαν εντοπιστεί σοβαρές παραβιάσεις στον υπολογιστή του και, με το πρόσχημα τεχνικού ελέγχου, τον έπεισε να εγκαταστήσει πρόγραμμα απομακρυσμένης πρόσβασης.

Στη συνέχεια, ο νεαρός συνδέθηκε στο e-banking του, όπως του ζητήθηκε, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στον δράστη να αποκτήσει πλήρη πρόσβαση στον τραπεζικό του λογαριασμό.

Λίγο αργότερα, η τράπεζα επικοινώνησε μαζί του για να τον ενημερώσει ότι είχε πραγματοποιηθεί μεταφορά 15.000 ευρώ από τον λογαριασμό του προς άλλη τράπεζα.

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Στα περσινά επίπεδα η τιμή της λαγάνας- Ποια είναι η πρώτη στις προτιμήσεις;

Πάτρα: Φωνή αγωνίας από τους Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης- Στο επίκεντρο η ασφάλεια των υποδομών και η έλλειψη προσωπικού

Δρόμοι-παγίδες στο Ψαροφάι- Έξαλλοι οι κάτοικοι για την κατάσταση με τα έργα της ΔΕΥΑΠ - ΦΩΤΟ

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Ηλεκτρονική Απάτη Αστυνομία
Ειδήσεις
Κοινωνία
["\u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1-\u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1","\u0397\u03bb\u03b5\u03ba\u03c4\u03c1\u03bf\u03bd\u03b9\u03ba\u03ae \u0391\u03c0\u03ac\u03c4\u03b7","\u0391\u03c3\u03c4\u03c5\u03bd\u03bf\u03bc\u03af\u03b1"]
821543
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις