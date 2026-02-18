Μετρούν καταστροφές Καλάβρυτα και Ερύμανθος- «Κάνουμε αγώνα να κρατήσουμε τους δρόμους ανοιχτούς» λένε στο thebest οι δήμαρχοι

Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της Αχαΐας, με το μεγαλύτερο βάρος να εντοπίζεται στους Δήμους Καλαβρύτων και Ερυμάνθου όπου οι έντονες και παρατεταμένες βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει υπερχειλίσεις ρεμάτων, κατολισθήσεις και εκτεταμένες φθορές στο οδικό δίκτυο.

Στα Καλάβρυτα, το ήδη κορεσμένο έδαφος δεν μπορεί να απορροφήσει τον μεγάλο όγκο νερού, με αποτέλεσμα να καταγράφονται πτώσεις βράχων και φερτών υλικών σε κομβικά σημεία του επαρχιακού δικτύου που συνδέει ορεινούς οικισμούς. Ιδιαίτερα προβλήματα έχουν σημειωθεί σε περιοχές όπου χείμαρροι και ποτάμια υπερχείλισαν, προκαλώντας ζημιές στο οδόστρωμα και σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις.

«Έχουν γίνει μεγάλες ζημιές, στην περιοχή των Αγραμπέλων, ένας χείμαρρος που λέγεται παραπόταμος του Ερυμάνθου, υπερχείλισε και προκάλεσε καθίζηση στο οδόστρωμα. Είχαμε κατολισθήσεις στο Δροσάτο αλλά και στο δρόμο μετά τους Πετσάκους, στο υποτίθεται εθνικό δίκτυο Αίγιο- Πτέρη -Καλάβρυτα. Πολλά προβλήματα στον Βουραϊκό ποταμό, που επίσης υπερχείλισε και έχει πλημμυρίσει τα χωράφια» τονίζει στο thebest.gr ο Δήμαρχος Καλαβρύτων Θανάσης Παπαδόπουλος. «Το ποτάμι είναι ακαθάριστο πάνω από 30 χρόνια από την Περιφέρεια και ο φόβος είναι μεγάλος. Το πρόβλημα είναι ότι τα καιρικά φαινόμενα φέρνουν μια κατολίσθηση, μια καθίζηση στο δρόμο, λόγω του μεγάλου όγκου νερού επί πολλές ημέρες. Από τη μια τα νερά τα θέλουμε, αλλά από την άλλη, εάν δεν έχουν γίνει οι απαραίτητοι καθαρισμοί, δημιουργούνται προβλήματα. Χρειάζεται πρόγραμμα αποκατάστασης των ζημιών που ο Δήμος δεν μπορεί να το κάνει και αυτά είναι τα προβλήματα της αυτοδιοίκησης, αυτά είναι τα προβλήματα που δημιουργούνται και δεν τα φτιάχνει το κράτος, αυτά είναι που διαμαρτυρόμαστε και μιλάμε για απευθείας χρηματοδοτήσεις στους Δήμους, προκειμένου να μπορούν να αντιμετωπίζουν τα προβλήματά τους. Το πρόβλημα, λοιπόν, είναι οι αποκαταστάσεις και πώς θα γίνουν. Όταν έρχεται μια έγκριση ότι κηρύσσεται μια περιοχή σε έκτακτη ανάγκη, σημαίνει και μια έκτακτη χρηματοδότηση. Τι να το κάνω εάν έρθει η έγκριση χωρίς τη χρηματοδότηση».

Ανάλογη είναι η κατάσταση και στον Δήμο Ερυμάνθου, όπου οι υπερχειλίσεις μικρότερων ποταμών και χειμάρρων έχουν δημιουργήσει εκτεταμένα προβλήματα τόσο σε αγροτικές εκτάσεις όσο και στο δημοτικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο. Τα συνεργεία του Δήμου επιχειρούν διαρκώς για την απομάκρυνση βράχων και φερτών υλικών, δίνοντας μάχη με τον χρόνο ώστε να διατηρηθεί η προσβασιμότητα σε οικισμούς.

«Τα προβλήματα είναι πολλά στη δημοτική, αγροτική και επαρχιακή οδοποιία, με καθιζήσεις και κατολισθήσεις, βράχους στους δρόμους. Κάνουμε αγώνα να κρατήσουμε τους δρόμους ανοιχτούς. Τώρα γίνονται πρόχειρες αποκαταστάσεις, αλλά χρειάζονται παρεμβάσεις που να επαναφέρουν τους δρόμους στην πρότερη κατάσταση. Πέρα από τις καταγραφές των ζημιών, ετοιμάζουμε και τεχνικά δελτία προκειμένου να φτιάξουμε τις μελέτες και να αιτηθούμε τη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών. Το έδαφος έχει κορεστεί από τις πολλές βροχές και ακόμα μια μικρότερη ένταση βροχής δημιουργεί προβλήματα», επισημαίνει στο thebest.gr ο Δήμαρχος Ερυμάνθου Θόδωρος Μπαρής.

Οι δύο δήμοι βρίσκονται σε συνεχή επιφυλακή, με βασικό ζητούμενο όχι μόνο την άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας, αλλά και τη διασφάλιση των αναγκαίων πόρων για μόνιμες και ουσιαστικές παρεμβάσεις αποκατάστασης.