Φορολογικές δηλώσεις: Πότε θα μπουν οι επιστροφές

Ξεκίνησε η συλλογή δεδομένων από την ΑΑΔΕ από εργοδότες, δημόσιους φορείς, τράπεζες και χρηματιστηριακές εταιρείες σχετικά με μισθούς, συντάξεις, επιδόματα, καταθέσεις, μετοχές και ομόλογα, προκειμένου να διαμορφωθούν οι προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις .

Μέχρι τις αρχές Μαρτίου αναμένεται να έχουν προσυμπληρωθεί τα ηλεκτρονικά έντυπα με βάση τα στοιχεία που θα αποσταλούν έως τις 28 Φεβρουαρίου.

Η περίοδος υποβολής των δηλώσεων διαρκεί από 15 Μαρτίου έως 15 Ιουλίου 2026. Ο φόρος εισοδήματος μπορεί να καταβληθεί σε οκτώ μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη δόση να λήγει στις 31 Ιουλίου 2026.

Πότε θα γίνει επιστροφή φόρου

Οι επιστροφές φόρου θα καταβληθούν άμεσα, ενδεχομένως μέσα σε μία εβδομάδα, εφόσον δεν υπάρχουν άλλες οφειλές προς την Εφορία ή τα Ασφαλιστικά Ταμεία και δεν υφίσταται δέσμευση φορολογικής ενημερότητας.

Η έκπτωση για εφάπαξ πληρωμή

Φέτος προβλέπεται αυξημένη έκπτωση για όσους εξοφλήσουν εφάπαξ τον φόρο έως 31 Ιουλίου. Το ποσοστό εξαρτάται από το πότε θα υποβληθεί η δήλωση:

4% για δηλώσεις έως 30 Απριλίου

3% για δηλώσεις από 1 Μαΐου έως 15 Ιουνίου

2% για δηλώσεις από 16 Ιουνίου έως 15 Ιουλίου