Καιρός: Έρχεται αφρικανική σκόνη το Σαββατοκύριακο 14 και 15 Φεβρουαρίου

Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr η ατμοσφαιρική κυκλοφορία κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου 14-15/02 θα ευνοήσει την μεταφορά Σαχαριανής σκόνης προς την χώρα μας, η οποία αναμένεται να κορυφωθεί κατά τη διάρκεια της Κυριακής 15/02.



Όπως διακρίνεται και στην παρακάτω ομάδα προγνωστικών χαρτών από το μοντέλο DUST/METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών οι συγκεντρώσεις Σαχαριανής σκόνης αναμένεται να αυξηθούν σταδιακά από τις απογευματινές και πρώτες βραδινές ώρες του Σαββάτου 14/02 αρχικά στα δυτικά και νότια, και σταδιακά έως τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής 15/02 αναμένεται να αυξηθούν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις Σαχαριανής σκόνης κατά τη διάρκεια της Κυριακής 15/02 αναμένονται στη Νότια Ελλάδα με έμφαση στην Κρήτη, στην Πελοπόννησο και στο Νότιο Αιγαίο. Σημειώνεται ότι σημαντικά αυξημένες συγκεντρώσεις αναμένονται έως και σε τμήματα της Βόρειας Ελλάδας και των Νότιων Βαλκανίων.