Πάτρα: Ανοίγουν μαγαζιά στα Σύνορα μετά την επαναλειτουργία του ΚΕΤχ- Οι κάτοικοι λένε ναι στο Κέντρο Νεοσύλλεκτων και όχι στο Αστυνομικό Μέγαρο

Ξεκάθαρο μήνυμα υπέρ της επαναλειτουργίας του ΚΕΤχ ως Κέντρου Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων και κατά της ανέγερσης του νέου Αστυνομικού Μεγάρου στην περιοχή στέλνουν οι κάτοικοί της.

Όπως επισημαίνουν, η επιστροφή των νεοσύλλεκτων όχι μόνο δεν θα δημιουργήσει προβλήματα, αλλά θα συμβάλει στην αναζωογόνηση της τοπικής αγοράς και στην ενίσχυση της ασφάλειας, σε αντίθεση, όπως υποστηρίζουν, με τον σχεδιασμό για τη δημιουργία νέου Αστυνομικού Μεγάρου, που εκτιμούν ότι θα επιβαρύνει πολεοδομικά, κυκλοφοριακά αλλά και κοινωνικά την περιοχή.

«Οι κάτοικοι δηλώνουμε υπέρ της μετατροπής του ΚΕΤχ, σε Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων, καθώς παλιότερα, όταν λειτουργούσε επίσης ως Κέντρο Εκπαίδευσης, δεν είχε δημιουργηθεί ποτέ το παραμικρό πρόβλημα. Κανένας κάτοικος δεν είχε εκφράσει ενόχληση. Ίσα ίσα, η περιοχή θα ξαναγεννηθεί, θα έρχεται κόσμος και θα κινηθεί και η αγορά. Επίσης, η σκοπιά στο στρατόπεδο προστατεύει τη γειτονιά, για παράδειγμα, παλιότερα, όταν είχαν προσπαθήσει να εισέλθουν σε γκαράζ, τους είχε δει ο σκοπός και τους είχε αποτρέψει», αναφέρει στο thebest.gr ο εκπρόσωπος των κατοίκων της περιοχής, Γεράσιμος Ματαράγκας.

Το Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων, θα υποδέχεται τέσσερις ΕΣΣΟ κάθε χρόνο, Φεβρουάριο, Μάιο, Αύγουστο και Νοέμβριο, δηλαδή περίπου 2.000 άτομα ετησίως, συν τα μόνιμα στελέχη, τους εκπαιδευτές και το πολιτικό προσωπικό. «Το Κέντρο δεν δημιουργεί προβλήματα, όπως το νέο Αστυνομικό Μέγαρο, όπου θα έρχονται υπόδικοι, γιατί θα έχει και Τμήμα Μεταγωγών, και θα βγαίνουν από τα αυτόφωρα, γιατί θα στεγάζεται και η Ασφάλεια», εξηγεί.

Οι κάτοικοι υποστηρίζουν ότι τα ζητήματα που εγείρονται από την κατασκευή του νέου Αστυνομικού Μεγάρου είναι σοβαρά, τόσο σε επίπεδο κυκλοφοριακού φόρτου όσο και σε επίπεδο ασφάλειας και πολεοδομικού σχεδιασμού. Όπως τονίζουν, το έργο δεν έχει «παγώσει», παρά τις αντίθετες εντυπώσεις που -όπως λένε- καλλιεργούνται.

«Το θέμα δεν έχει “παγώσει”, όπως αφήνουν να εννοείται. Σύμφωνα με όσα μάθαμε, ήδη στον χώρο του γηπέδου πήγαν τοπογράφοι να κάνουν μετρήσεις και, όπως λένε, θα ξεκινήσει μέσα στο καλοκαίρι. Το έργο συνεχίζεται, μαζί και οι κινήσεις μας. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε συνάντηση μαζί με τον πρόεδρο του Συλλόγου Πολιτικών Υπαλλήλων ΥΕΘΑ/ΓΕΣ, Απόστολο Κόγκα, και με την Αντιδήμαρχο Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού, Αναστασία Τογιοπούλου, και υπάρχει μια κοινή γραμμή. Θα επιδιώξουμε μια τελευταία συνάντηση με τον Υπουργό Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, προκειμένου να του εκθέσουμε ποια είναι τα προβλήματα. Και από την πλευρά του Δήμου, να του θέσουν τα συμφωνηθέντα σχετικά με την τροποποίηση του Σχεδίου Πόλεως και τις διανοίξεις αρκετών και μεγάλων δρόμων, που όμως αρνούνται πλέον να κάνουν. Από ’κει και πέρα, εάν δεν γίνουν τα παραπάνω, η απόφαση είναι να κινηθούμε δικαστικά μαζί με τον Δήμο, για να μπορέσουμε να μπλοκάρουμε το έργο», λέει ο κ. Ματαράγκας.

Παράλληλα, πάγιο αίτημα των κατοίκων παραμένει η επαναλειτουργία του «409» Νοσοκομείου. Όπως επισημαίνουν, «γιατί όχι, να μην είναι και δημόσια δομή, όχι μόνο στρατιωτική», προτείνοντας τη συνολική αξιοποίηση της περιοχής με γνώμονα την εξυπηρέτηση της τοπικής κοινωνίας.