Τρικαλινή γιαγιά προσήχθη γιατί επιτέθηκε στον διευθυντή του σχολείου του εγγονού της, επειδή δεν της άρεσαν οι βαθμοί

Η ηλικιωμένη γυναίκα οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Τρικάλων, όπου προσήλθαν και οι γονείς του μαθητή

Απίστευτο περιστατικό σε περιφερειακό Γυμνάσιο στα Τρίκαλα το μεσημέρι της Παρασκευής (13/02/2026) καθώς μια συνάντηση για παραλαβή βαθμών κατέληξε στο αστυνομικό τμήμα!

Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalaopinion μια γιαγιά επισκέφθηκε το Γυμνάσιο στα Τρίκαλα για να παραλάβει τους βαθμούς του τετραμήνου του εγγονού της.

Ωστόσο, για λόγους που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί, η συζήτηση με τη διεύθυνση του σχολείου εξελίχθηκε σε έντονη φραστική επίθεση.

Όπως αναφέρουν πηγές, η γυναίκα φέρεται να εξαπέλυσε λεκτική επίθεση εναντίον της διεύθυνσης, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένταση στον χώρο.

Η κατάσταση κρίθηκε σοβαρή και ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι προχώρησαν στην προσαγωγή της γυναίκας.

Η ίδια οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Τρικάλων, όπου προσήλθαν και οι γονείς του μαθητή.

#tags Τρίκαλα Γυμνάσιο Γιαγιά Επεισόδιο
