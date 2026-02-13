«Χωματερή» η Θεσσαλονίκη μετά την Τσικνοπέμπτη: 15,5 τόνοι περισσότερα απορρίμματα στους δρόμους

Σε έναν απέραντο… σκουπιδότοπο μετατράπηκε το βράδυ της Τσικνοπέμπτης μεγάλο μέρος του κέντρου της Θεσσαλονίκης.

Από νωρίς το μεσημέρι στήθηκαν εκατοντάδες υπαίθριες ψησταριές σε διάφορα σημεία και χιλιάδες άτομα, κυρίως νέοι σε ηλικία, ξεχύθηκαν στο κέντρο, προκειμένου να τσικνίσουν, τηρώντας το έθιμο αλλά και να ξεφαντώσουν με τους ήχους μουσικής.

Το γλέντι κράτησε μέχρι τα μεσάνυχτα, με αποτέλεσμα οι κάδοι απορριμμάτων στο σύνολό τους να ξεχειλίσουν. Το αποτέλεσμα ήταν ένας τεράστιος αριθμός κάθε είδους σκουπιδιών να ριχτεί στους δρόμους.

Από τα ξημερώματα της Παρασκευής συνεργεία του Δήμου Θεσσαλονίκης βγήκαν στους δρόμους και άρχισαν να μαζεύουν τα σκουπίδια. Να σημειωθεί ότι συνολικά συγκέντρωσαν περίπου 15,5 τόνους περισσότερων απορριμμάτων σε σύγκριση με μία απλή καθημερινή από διάφορα σημεία του κέντρου της Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, δρόμοι και πεζοδρόμια πλύθηκαν και απολυμάνθηκαν.

Όταν ξεκίνησαν το πρωί της Παρασκευής οι κανονικοί ρυθμοί της πόλης, το κέντρο ήταν καθαρό και τίποτα δεν παρέπεμπε στο ότι λίγες ώρες νωρίτερα η εικόνα μεγάλου μέρους του ήταν σχεδόν τριτοκοσμική.