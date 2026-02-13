«Χωματερή» η Θεσσαλονίκη μετά την Τσικνοπέμπτη: 15,5 τόνοι περισσότερα απορρίμματα στους δρόμους

Συνεργεία του Δήμου Θεσσαλονίκης έπισαν σουλειά από το πρωί της Παρασκευής και λίγες ώρες αργότερα το κέντρο της πόλης ήταν καθαρό
Σε έναν απέραντο… σκουπιδότοπο μετατράπηκε το βράδυ της Τσικνοπέμπτης μεγάλο μέρος του κέντρου της Θεσσαλονίκης.
Από νωρίς το μεσημέρι στήθηκαν εκατοντάδες υπαίθριες ψησταριές σε διάφορα σημεία και χιλιάδες άτομα, κυρίως νέοι σε ηλικία, ξεχύθηκαν στο κέντρο, προκειμένου να τσικνίσουν, τηρώντας το έθιμο αλλά και να ξεφαντώσουν με τους ήχους μουσικής.
Το γλέντι κράτησε μέχρι τα μεσάνυχτα, με αποτέλεσμα οι κάδοι απορριμμάτων στο σύνολό τους να ξεχειλίσουν. Το αποτέλεσμα ήταν ένας τεράστιος αριθμός κάθε είδους σκουπιδιών να ριχτεί στους δρόμους.
Από τα ξημερώματα της Παρασκευής συνεργεία του Δήμου Θεσσαλονίκης βγήκαν στους δρόμους και άρχισαν να μαζεύουν τα σκουπίδια. Να σημειωθεί ότι συνολικά συγκέντρωσαν περίπου 15,5 τόνους περισσότερων απορριμμάτων σε σύγκριση με μία απλή καθημερινή από διάφορα σημεία του κέντρου της Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, δρόμοι και πεζοδρόμια πλύθηκαν και απολυμάνθηκαν.
Όταν ξεκίνησαν το πρωί της Παρασκευής οι κανονικοί ρυθμοί της πόλης, το κέντρο ήταν καθαρό και τίποτα δεν παρέπεμπε στο ότι λίγες ώρες νωρίτερα η εικόνα μεγάλου μέρους του ήταν σχεδόν τριτοκοσμική.
thestival.gr
Ζάκυνθος: Κατολισθήσεις σε Αγία Τριάδα και Μπόχαλη – Εκκενώθηκαν κατοικίες
Τεράστιος βράχος απειλεί σπίτια στο Κατάκολο – Εκκενώθηκαν κατοικίες
Επιδημία οι καταρρεύσεις παλιών κτιρίων στην Πάτρα- Επιδεινώνεται η κατάσταση λόγω βροχών-Κίνδυνος για περαστικούς
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr