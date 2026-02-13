Αγρίνιο: Κανένα ίχνος της 80χρονης- Με drones και πεζοπόρο οι έρευνες

Δεν το βάζει κάτω η ΕΟΕΔ Μεσολογγίου που συνέχισε και σήμερα, παρά τις αντίξοες συνθήκες, τις έρευνες για την 80χρονη που εξαφανίστηκε από το σπίτι της στο Καινούργιο Αγρινίου.

Η Ευφροσύνη Καψάλη, 80 ετών, εξαφανίστηκε από το σπίτι της, στο Καινούργιο Αγρινίου, το απόγευμα της 04/02/26.

Η ΕΟΕΔ επανήλθε ξανά στην περιοχή στις έρευνες με drones, θερμικές κάμερες, οχήματα και πεζοπόρο τμήμα, γράφει το agriniopress.gr.

Σημειώνεται πως Αστυνομία και Πυροσβεστική ολοκλήρωσαν το Σάββατο τις έρευνες τους για την 80χρονη γυναίκα.

Δυστυχώς για μία ακόμη ημέρα οι έρευνες ήταν άκαρπες και έγιναν κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες. «Όσο περνάνε οι μέρες οι ελπίδες λιγοστεύουν, από την πλευρά μας εξαντλούμε κάθε μέσο και όπλο που έχουμε για τέτοιες περιπτώσεις όπως drones και θερμικές κάμερες , 3 οχήματα 4χ4 καθώς και πεζοπόρο τμήμα! Θα συνεχίσουμε την αναζήτηση όσο να εξαντλήσουμε και την παραμικρή ελπίδα», έγραψε ο αρχηγός της ΕΟΕΔ Διονύσης Τσιρόγλου.