Τελικά ο Έπσταΐν έβαλε τέλος στη ζωή του; Ο γιατρός που ανατρέπει τα πάντα

Ο διακεκριμένος παθολογοανατόμος δρ. Μάικλ Μπάντεν αμφισβητεί ανοιχτά την επίσημη εκδοχή περί αυτοκτονίας του Τζέφρι Έπσταϊν το 2019, και τα όσα δηλώνει φέρεται να ανατρέπουν τα μέχρι τώρα δεδομένα για τις συνθήκες θανάτου του.

Παρόλο που η Ιατροδικαστική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης κατέληξε στο συμπέρασμα της αυτοκτονίας με απαγχονισμό, ο δρ. Μπάντεν, ο οποίος ήταν παρών στη νεκροψία ως εκπρόσωπος της οικογένειας, υποστηρίζει πως τα στοιχεία δείχνουν εγκληματική ενέργεια, και ειδικότερα στραγγαλισμό.

Ο δρ. Μπάντεν εστιάζει στα τρία κατάγματα που βρέθηκαν στον λαιμό του Έπσταϊν, θεωρώντας τα εξαιρετικά σπάνια για περίπτωση αυτοχειρίας.

Το μυστήριο με το χαμένο λεπτό και την πορτοκαλί «λάμψη»

Συγκεκριμένα ο παθολογοανατόμος δήλωσε στην Telegraph: «Η άποψή μου είναι ότι ο θάνατός του προκλήθηκε κατά πάσα πιθανότητα από στραγγαλισμό και όχι από απαγχονισμό. Δεδομένων όλων των πληροφοριών που είναι πλέον διαθέσιμες, απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση της αιτίας και του τρόπου θανάτου». Ο δρ Μπάντεν δεν διενήργησε τη νεκροψία, αλλά ήταν παρών κατά τη διάρκειά της ως παρατηρητής εκ μέρους της οικογένειας του Έπσταϊν.

Η υπόθεση περιπλέκεται από κενά στο υλικό των καμερών ασφαλείας (CCTV) και έντονη φημολογία για ένα ανεξήγητο «χαμένο λεπτό» στο βίντεο, προκαλώντας ποικίλα ερωτήματα αλλά και απορίες σχετικά με το αν κάποιος εισήλθε στο κελί του εκείνο το επίμαχο λεπτό.

Επιπλέον, μια πορτοκαλί «λάμψη» που φέρεται να κινείται προς τα πάνω στο κλιμακοστάσιο που οδηγεί στο απομονωμένο κελί της φυλακής, προκαλεί επίσης εντύπωση, στιγμιότυπο καταγεγραμμένο σε άλλο απόσπασμα από εκείνη τη νύχτα. Έγγραφα αποκάλυψαν ότι οι Αρχές διαφωνούσαν ως προς το τι ήταν αυτή η λάμψη, πιθανολογώντας ότι επρόκειτο για κρατούμενο.

Παρότι η επίσημη ιατροδικαστική έκθεση άφηνε αρχικά ανοιχτό τον τρόπο θανάτου του Έπσταϊν, λίγες ημέρες αργότερα η επικεφαλής ιατροδικαστής της Νέας Υόρκης δρα Μπάρμπαρα Σάμσον έκρινε ότι επρόκειτο για αυτοκτονία, χωρίς να είναι παρούσα στη νεκροψία. Ο Μπάντεν διαφωνεί με την εκδοχή της αυτοκτονίας ας την αιτία θανάτου, ενώ στρέφει το ενδιαφέρον στα τρία κατάγματα στον λαιμό του Έπσταϊν, κάτι που θεωρεί στοιχεία αρκετά σημαντικό που να αποκλείει το σενάριο της αυτοκτονίας.

Παράλληλα, οι δικηγόροι του Έπσταϊν δήλωσαν πως οι προβληματισμοί τους ταυτίζονταν με εκείνους του δρ. Μπάντεν, τονίζοντας πως δεν ήταν «ικανοποιημένοι» με τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής έρευνας.

Ο ίδιος ο γιατρός ανέφερε: «Δεν έχω δει καμία ένδειξη περαιτέρω μελέτης, τίποτα που να δείχνει ότι έγινε επιπλέον διερεύνηση της αιτίας θανάτου» Συμπλήρωσε μάλιστα πως η απόφαση της δρ. Σάμσον απλώς «έγινε αποδεκτό» και πρόσθεσε: «Η διάγνωση έγινε αρκετές ημέρες μετά την αρχική αιτία θανάτου που είχε δοθεί» Εξήγησε ότι σε περίπλοκες περιπτώσεις η τελική αιτία θανάτου απαιτεί πολύ περισσότερο χρόνο για να προσδιοριστεί. Ήδη από το 2019, ο δρ. Μπάντεν είχε δηλώσει δημόσια πως «τα στοιχεία δείχνουν ανθρωποκτονία και όχι αυτοκτονία».

Στο «μικροσκόπιο» τα τρία κατάγματα στον λαιμό του Έπσταϊν

Επιμένοντας στη θέση του, δήλωσε στην Telegraph ότι «Αυτή ήταν η άποψή μου τότε και εξακολουθώ να τη στηρίζω. Τα ευρήματα της νεκροψίας συνάδουν πολύ περισσότερο με συντριπτική κάκωση που προκλήθηκε από ανθρωποκτονικό στραγγαλισμό παρά με απαγχονισμό από αυτοκτονία».

Παράλληλα, αίσθηση προκαλούν και τα ευρήματα της επίσημης ιατροδικαστικής έκθεσης, η οποία αναφέρει τρία ξεχωριστά κατάγματα στον λαιμό του Έπσταϊν:

ένα στο αριστερό υοειδές οστό

ένα στον θυρεοειδή χόνδρο στη δεξιά πλευρά,

καθώς και ένα στην αριστερή πλευρά.

Παρά το γεγονός ότι η επίσημη έκθεση καταγράφει τρία διαφορετικά κατάγματα, ο δρ. Μπάντεν σημείωσε πως στην πολυετή εμπειρία του δεν έχει συναντήσει ποτέ αυτοκτονία με τέτοια εικόνα.

«Ακόμη και ένα κάταγμα μας υποχρεώνει να διερευνήσουμε το ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας. Τα δύο σίγουρα απαιτούν πλήρη έρευνα» ανέφερε, συμπληρώνοντας: «Τέτοια ευρήματα δεν εμφανίζονται στα συγγράμματα, ούτε τα έχω δει εγώ»

Από την πλευρά της, η δρ. Σάμσον αντέκρουσε αυτούς τους ισχυρισμούς, θεωρώντας ότι τέτοια κατάγματα είναι πιθανά και στους δύο τρόπους θανάτου.

Ποιος είναι ο δρ. Μάικλ Μπάντεν

Ο 91χρονος επιστήμονας έχει εμπλακεί σε μερικές από τις πιο διάσημες υποθέσεις των ΗΠΑ, από τη δίκη του OJ Σίμπσον έως τις έρευνες για τον Κένεντι και τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ. Πιο πρόσφατα, το 2020, η οικογένεια του Τζορτζ Φλόιντ τον εμπιστεύτηκε για τη δική τους ανεξάρτητη νεκροψία.

Στην περίπτωση του Έπσταϊν, αν και οι επίσημες αρχές δεν αποδέχθηκαν τις ενστάσεις του, οι απόψεις του συνεχίζουν να επηρεάζουν την κοινή γνώμη που αναρωτιέται πώς ένας τόσο ελεγχόμενος κρατούμενος βρέθηκε νεκρός, χωρίς η αιτία θανάτου του να έχει ανοίξει ξανά προς διερεύνηση.