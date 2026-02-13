Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Τραγωδία στη Λούτσα: Πώς έγινε το τροχαίο δυστύχημα με τον νεκρό 15χρονο

Τραγωδία στη Λούτσα: Πώς έγινε το τροχαί...

Εκσφενδονίστηκε ένας από τους επιβαίνοντες

Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, 13 Φεβρουαρίου, στην άσφαλτο, όταν όχημα στο οποίο επέβαιναν τρία ανήλικα παιδιά εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα ένας εκ των ανηλίκων να χάσει τη ζωή του.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει έως τώρα γνωστά, ένας 15χρονος πήρε κρυφά το δεύτερο κλειδί του οχήματος της μητέρας του και μαζί με τους δύο συνομήλικους φίλους του έκαναν βόλτες στην ευρύτερη περιοχή της Λούτσας, έως ότου στη συμβολή της λεωφόρου Δημοκρατίας με την οδό Σωτήρος, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, ενώ είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα.

Σύμφωνα με το MEGA αναφέρουν ότι ο συνοδηγός του αυτοκινήτου, από τη σύγκρουση εκσφενδονίστηκε και έχασε ακαριαία τη ζωή του, ενώ ο οδηγός φώναζε «τι έκανα; τι έκανα;».

Στο Παίδων τα άλλα δύο παιδιά
Οι τρεις ανήλικοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», με τον έναν να ήταν ήδη νεκρός, ενώ οι άλλοι δύο βρίσκονται στα Επείγοντα με ελαφριά τραύματα, κυρίως εκδορές στο πρόσωπο.

Οι δύο 15χρονοι θα υποβληθούν στις απαραίτητες εξετάσεις, αξονικές και ακτινογραφίες και θα νοσηλευτούν στη χειρουργική κλινική, ώστε να παρακολουθούνται από τους γιατρούς, σε περίπτωση που έχουν χτυπήσει στο κεφάλι από το τροχαίο.

Η μητέρα του παιδιού που έχασε τη ζωή του βρίσκεται επίσης στο Παίδων, ενώ συγκεχυμένες είναι οι πληροφορίες για το ποιο είναι το νεκρό παιδί. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες αναφορές ο οδηγός ήταν αυτός που εξέπνευσε, αλλά η αστυνομία αναφέρει ότι ο συνοδηγός ήταν αυτός που άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο.

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Ποιο ιστορικό φαρμακείο κατεβάζει ρολά μετά από 70 χρόνια;

Αγρίνιο: Κανένα ίχνος της 80χρονης- Με drones και πεζοπόρο οι έρευνες

Ηλεία: Εξιχνιάστηκαν πέντε κλοπές σε καταστήματα και οικίες

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Λούτσα Θανατηφόρο Τροχαίο
Ειδήσεις
Κοινωνία
["\u039b\u03bf\u03cd\u03c4\u03c3\u03b1","\u0398\u03b1\u03bd\u03b1\u03c4\u03b7\u03c6\u03cc\u03c1\u03bf \u03a4\u03c1\u03bf\u03c7\u03b1\u03af\u03bf"]
821084
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις