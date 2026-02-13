Τραγωδία στη Λούτσα: Πώς έγινε το τροχαίο δυστύχημα με τον νεκρό 15χρονο

Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, 13 Φεβρουαρίου, στην άσφαλτο, όταν όχημα στο οποίο επέβαιναν τρία ανήλικα παιδιά εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα ένας εκ των ανηλίκων να χάσει τη ζωή του.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει έως τώρα γνωστά, ένας 15χρονος πήρε κρυφά το δεύτερο κλειδί του οχήματος της μητέρας του και μαζί με τους δύο συνομήλικους φίλους του έκαναν βόλτες στην ευρύτερη περιοχή της Λούτσας, έως ότου στη συμβολή της λεωφόρου Δημοκρατίας με την οδό Σωτήρος, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, ενώ είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα.

Σύμφωνα με το MEGA αναφέρουν ότι ο συνοδηγός του αυτοκινήτου, από τη σύγκρουση εκσφενδονίστηκε και έχασε ακαριαία τη ζωή του, ενώ ο οδηγός φώναζε «τι έκανα; τι έκανα;».