Πάτρα: Ποιο ιστορικό φαρμακείο κατεβάζει ρολά μετά από 70 χρόνια;

Ένα κομμάτι της καθημερινής ιστορίας της Πάτρας κατεβάζει ρολά. Το ιστορικό φαρμακείο της οδού Κολοκοτρώνη 22, σημείο αναφοράς για γενιές Πατρινών επί επτά δεκαετίες, ολοκληρώνει τον κύκλο του, σηματοδοτώντας το τέλος μιας ολόκληρης εποχής στο κέντρο της πόλης.

Σε ανάρτησή του, ο δημοσιογράφος Ανδρέας Βρής, αναφέρει: "Τέλος μιας εποχής με επίλογο για ένα από τα ιστορικά και εμβληματικά φαρμακεία της Πάτρας

Κλείνει μετά από πορεία 70 χρόνων

‘Ηταν ένα κεντρικό και από τα πλέον παλαιά για την πόλη. Επί δεκαετίες εξυπηρέτησε πολλές γενιές Πατρινών.

Το ιστορικό και εμβληματικό φαρμακείο στον αριθμό 22 της οδού Κολοκοτρώνη στο ύψος της Πλατείας Όλγας ( δίπλα ακριβώς στο κτίριο του Εργατικού Κέντρου Πάτρας) είναι γνωστό περισσότερο χάρις στον αείμνηστο Λάμπη Ζαριφόπουλο και την πολυσχιδή πολιτική και κοινωνική του δραστηριότητα.

Δεν υπάρχει Πατρινός που να μην είχε έλθει στην ανάγκη να περάσει την πόρτα του είτε ημέρα είτε νύχτα.

Και αφού το φαρμακείο διέγραψε ιστορία συνολικά για 70 περίπου χρόνια, έφτασε η στιγμή να διακόψει την λειτουργία του, καθώς ο σημερινός τελευταίος κάτοχός του Γιάννης Β. Δραγανίγος ( με επαγγελματικά συστεγαζόμενη και την σύζυγό του Παναγιώτα Α. Παπαθανασίου) πλέον βρίσκεται σε διαδικασία συνταξιοδότησης.

Ο χώρος, ο οποίος επισημαίνεται ότι ιδιοκτησιακά ανήκει στο Ασυλο Ανιάτων Πατρών, εκκενώνεται και θα προετοιμαστεί για επόμενο ένοικο.

Η πορεία του ιστορικού φαρμακείου ξεκινά ουσιαστικά τα μεταπολεμικά χρόνια με αυτό της κ. Ηλιοπούλου αρχικά στη γωνία Κολοκοτρώνη και Ρήγα Φεραίου με την οποία συστεγάσθηκε ο Λάμπης Ζαριφόπουλος την δεκαετία του 1960 και στη συνέχεια μετακόμισαν λίγο πιο επάνω στον τωρινό αριθμό 22.

Ο Λάμπης Ζαριφόπουλος συνέχισε αρκετά χρόνια μόνος και από το 1984 συστεγάσθηκε με τον Γιάννη Β. Δραγανίγο ενώ από το 1987 προστέθηκε και η σύζυγός του δεύτερου Παναγιώτα Α. Παπαθανασίου.

Ο Λάμπης Ζαριφόπουλος (*) παρέμεινε ενεργός στο φαρμακείο μέχρι το 1995, ενώ έφυγε από τη ζωή το 2011 σε ηλικία 94 ετών.

Οσο για τον Γιάννη Β. Δραγανίγο πρόσφερε τις υπηρεσίες του επί 42 χρόνια διατηρώντας το φαρμακείο μεχρι σήμερα ως σημείο αναφοράς σε αυτό το κομβικό σημείο της Πάτρας.

Μια ακόμη ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια: Αρχικά και πριν διαμορφωθεί σε φαρμακείο στην Κολοκοτρώνη 22, ο χώρος ήταν καθαριστήριο και το σχετικό ίχνος ένδειξης υπάρχει και διακρίνεται ακόμα και σήμερα στις εξωτερικές κολώνες επί του πεζοδρομίου. Επίσης στο εσωτερικό του χώρου υπήρχε μικρό πηγάδι που φυσικά καλύφθηκε. Ο πρώτος ιδιοκτήτης του είχε επιλέξει από την δεκαετία του 1960 να το κάνει δωρεά στο Ασυλο.

Κάπως έτσι γράφεται η ιστορία της πόλης και η ζωή …συνεχίζεται"





