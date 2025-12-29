Πλατφόρμα διασταύρωσης για τη χρήση ακινήτων με «κρυφές μισθώσεις»

Λεπτομερή ηλεκτρονική δήλωση για τη χρήση των ακινήτων τους θα κληθούν το επόμενο διάστημα να κάνουν επτά εκατομμύρια ιδιοκτήτες, σύμφωνα με το ΕΡΤnews, προκειμένου να συμπληρωθεί το Μητρώο Ιδιοκτησίας Ακινήτων, που θα περιλαμβάνει την ακίνητη περιουσία όλων των πολιτών.

Διαμερίσματα προκύπτει ότι νοικιάζονται για 20-30 ευρώ τον μήνα. Άλλα δηλώνονται ως κλειστά αλλά στην πραγματικότητα διατίθενται για μίσθωση. Αγροτεμάχια εμφανίζονται και εξαφανίζονται από το Ε9 προκειμένου να εισπραχθούν παράνομα επιδοτήσεις.

Με τόσες ενδείξεις για σωρεία παραβάσεων, η ΑΑΔΕ οργανώνει την μεγαλύτερη εκστρατεία ηλεκτρονικών διασταυρώσεων επί της ακίνητης περιουσίας.

Για την ολοκλήρωση του Μητρώου θα κληθούν να κάνουν ηλεκτρονικές δηλώσεις τα περισσότερα από επτά εκατομμύρια των ιδιοκτητών. Για πρώτη φορά η ΑΑΔΕ θα ζητήσει να μάθει πώς χρησιμοποιείται το κάθε ακίνητο. Δηλαδή, θα δηλώνουμε αν χρησιμοποιείται ως η πρώτη κατοικία μας, αν είναι δευτερεύουσα ή εξοχική, αν διαθέτουμε το ακίνητο για δωρεάν παραχώρηση ή μίσθωση ή αν απλά το διαμέρισμα παραμένει κλειστό.

«Ηλεκτρονική απόχη» για τα «μαϊμού» κλειστά ακίνητα

Για παράδειγμα διαμέρισμα 100 τ.μ δηλώνεται «κλειστό» στο Ε2 της εφορίας. Ο ΔΕΔΔΗΕ καταγράφει ετήσια κατανάλωση ρεύματος 5000 KWh και στέλνει την πληροφορία στην ΑΑΔΕ. Η ΑΑΔΕ συντάσσει φύλλο ελέγχου για τον ιδιοκτήτη καθώς δεν νοείται κλειστό ακίνητο να εμφανίζει κατανάλωση ρεύματος Στόχος του ελέγχου η αναζήτηση «κρυφής μίσθωσης».

Εκτός από τη χρήση του ακινήτου, οι ιδιοκτήτες θα κληθούν να ταιριάξουν τα στοιχεία των που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο της ΑΑΔΕ με τα αντίστοιχα του Εθνικού Κτηματολογίου. Για την υποβολή των δηλώσεων, θα δοθεί χρονικό περιθώριο τουλάχιστον τριών μηνών.