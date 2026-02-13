Πάτρα: Ενημερωτική ημερίδα του GAIA-X Accelerator για την ψηφιακή ανταγωνιστικότητα των ΜμΕ και Startups της Αχαΐας

Με επίκεντρο την ενίσχυση της ψηφιακής ανταγωνιστικότητας στην περιφέρεια, ο «Ελληνικός Κόμβος Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων GAIA-X Accelerator» δίνει το επόμενο ραντεβού του με τον επιχειρηματικό κόσμο στην πόλη της Πάτρας.

Η Ημερίδα στοχεύει να αναδείξει τη στρατηγική σημασία του διαμοιρασμού δεδομένων για τις επιχειρήσεις της Δυτικής Ελλάδας, προσφέροντάς τους την απαραίτητη καθοδήγηση για την ένταξή τους στις πλέον σύγχρονες ευρωπαϊκές ψηφιακές υποδομές.

Στο πλαίσιο του κύκλου ημερίδων «Accelerating Growth», οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τα εργαλεία και τις υπηρεσίες που προσφέρει ο επιταχυντής. Η δράση αποσκοπεί στην ενδυνάμωση των ΜμΕ, των startups και των επιχειρηματικών ομάδων, παρέχοντάς τους τα εφόδια να αναβαθμίσουν την ψηφιακή τους ετοιμότητα και να συνδεθούν με το διεθνές οικοσύστημα του GAIA-X.

Η ενημερωτική Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026 στις 19:00, στο Επιμελητήριο Αχαΐας, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν αναλυτικά για τα οφέλη ένταξης στον Γ' Κύκλο Αξιολόγησης του προγράμματος, τις εξατομικευμένες υπηρεσίες mentoring και coaching, τις δυνατότητες διεθνούς δικτύωσης και πρόσβασης σε ευρωπαϊκά Data Spaces, καθώς και τη διαδικασία υποβολής αίτησης στην πλατφόρμα.

Το έργο, που υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε., αποτελεί μια στρατηγική κίνηση για τη δημιουργία ενός ισχυρού εθνικού δικτύου συνεργειών, πλήρως ευθυγραμμισμένου με τα ευρωπαϊκά πρότυπα δεδομένων. Η Κοινωνία της Πληροφορίας είναι ο πρότυπος οργανισμός σχεδιασμού, διαχείρισης και υλοποίησης έργων και δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης.

Υποβολή συμμετοχών: Οι αιτήσεις για τον 3ο κύκλο αξιολόγησης βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Προθεσμία ένταξης στην πλατφόρμα 28 Φεβρουαρίου 2026. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους εδώ: https://gaiax-accelerator.gr

Το πρόγραμμα GAIA-X Accelerator χρηματοδοτείται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Υλοποιείται με την υποστήριξη της θερμοκοιτίδας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ACEin), καθώς και των: Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), GAIA-X Hub Greece, ΚΕΜΕΛ και Endeavor.