Αγρίνιο: Σύλληψη για απόπειρα κλοπής και επίθεση σε άνδρα

Στο Αγρίνιο συνελήφθη άνδρας για απόπειρα κλοπής με σωματική βλάβη.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθη, χθες το απόγευμα, στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι εισήλθε σε οικία και αποπειράθηκε να αφαιρέσει από ημεδαπό άνδρα, χρήματα και αντικείμενα και αφού δεν κατάφερε να αφαιρέσει κάτι προκάλεσε σωματικές βλάβες στον παθόντα.