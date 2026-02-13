Αιγιάλεια: Χειροπέδες σε ιδιοκτήτη καταστήματος για διάθεση αλκοόλ σε ανήλικη

Συνελήφθη, σήμερα τα ξημερώματα, στο Αίγιο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, ένας ημεδαπός άνδρας, ιδιοκτήτης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ, ανακοινώνει η αστυνομία.



Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την προστασία των ανηλίκων, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων

Αιγιαλείας, πραγματοποίησαν έλεγχο σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ιδιοκτησίας του κατηγορούμενου, κατά τον οποίο

διαπίστωσαν ότι είχε διαθέσει αλκοολούχο ποτό σε 17χρονη κοπέλα. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας / Παράλληλη

Έδρα Αιγίου.