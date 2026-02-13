Έρευνα της ΕΛΑΣ για τις καταγγελίες της Ζ. Κωνσταντοπούλου

Τη διερεύνηση «για τυχόν πειθαρχικές ή ποινικές ευθύνες των αστυνομικών», για φερόμενες επίμεμπτες ενέργειες διέταξε το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ., ύστερα από καταγγελία της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, έπειτα από την έντονη αντιπαράθεσή της στη Βουλή με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη.

Σημειώνεται ότι η κ. Κωνσταντοπούλου, δημοσιοποίησε μέσω ανάρτησής της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μήνυμα που έστειλε στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, στο οποίο αναφέρει ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης είχε ενημερωθεί από αστυνομικό του Α.Τ. Εξαρχείων για τη μήνυση που έχει κατατεθεί εις βάρος του από την ίδια, «κατά παραβίαση του απορρήτου και της νομιμότητας».

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. για το θέμα αναφέρει:

«Σχετικά με καταγγελία Προέδρου κόμματος του ελληνικού Κοινοβουλίου, για φερόμενες επίμεμπτες ενέργειες αστυνομικών, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνεται ότι το περιστατικό διερευνάται για τυχόν πειθαρχικές ή ποινικές ευθύνες των αστυνομικών.

Η Ελληνική Αστυνομία παραμένει προσηλωμένη στην τήρηση της νομιμότητας, στη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και στην εφαρμογή των νόμων, με γνώμονα την προστασία των πολιτών και τη διαφάνεια σε όλες τις διαδικασίες».