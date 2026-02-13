Ζάκυνθος: Κατολισθήσεις σε Αγία Τριάδα και Μπόχαλη – Εκκενώθηκαν κατοικίες

Ανησυχία για νέα φαινόμενα
Κατολίσθηση σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, όταν τμήμα πλαγιάς υποχώρησε και μεγάλος όγκος χωμάτων κατέληξε σε αυλή κατοικίας.
Από το συμβάν δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ωστόσο για προληπτικούς λόγους εκκενώθηκαν το συγκεκριμένο σπίτι και η γειτονική πολυκατοικία μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι.
Από την πτώση των χωμάτων σημειώθηκαν ζημιές και καταπλακώθηκαν οικόσιτα ζώα.
Το πρωί της Παρασκευής εντοπίστηκαν νέες κατολισθήσεις στη περιοχή της Μπόχαλης και πάνω από το Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ζακύνθου, όπου υποχώρησε το χώμα και κατέληξε στις κερκίδες του θεάτρου.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες αναμένεται να προχωρήσουν σε αυτοψίες για τη διερεύνηση των αιτίων και την αξιολόγηση του κινδύνου.
