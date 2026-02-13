Πάτρα: Έρχονται ιατροτεχνολογικά μηχανήματα στα κέντρα υγείας... όχι όμως και προσωπικό! ΒΙΝΤΕΟ

Όσα θετικά έρχονται και όσα αρνητικά παραμένουν και πρέπει να αλλάξουν ακούστηκαν κατά τη διάρκεια κοπής της πρωτοχρονιάτικής πίτας στο μεγαλύτερο κέντρο υγείας της χώρας, αυτό του βόρειου τομέα της Πάτρας στον Άγιο Αλέξιο.

Ο διοικητής της 6ης ΥΠΕ Ηλίας Θεοδωρόπουλος αναφέρθηκε τόσο στις εργασίες που γίνονται για αναβάθμιση των υποδομών και του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στο κέντρο υγείας βόρειου τομέα Πατρών, όσο και σε άλλα κέντρα υγείας της 6ης ΥΠΕ. Το μεγάλο αγκάθι στον χώρο της υγείας παραμένει η γήρανση του προσωπικού και οι αναπόφευκτες συνταξιοδοτήσεις που ωστόσο δεν έχουν εύκολα αντικαταστάτες. Αποτέλεσμα είναι τα περισσότερα κέντρα υγείας να υποφέρουν από υποστελέχωση και το προσωπικό να υπερβάλλει εαυτό για να ανταπεξέλθει στις ανάγκες της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Σε ότι αφορά σε υλικοτεχνική αναβάθμιση του κέντρου υγείας βόρειου τομέα Πατρών στον Άγιο Αλέξιο τα νέα είναι πως έως τις αρχές του καλοκαιριού θα εγκατασταθεί μαγνητικός τομογράφος, αναμένεται επίσης η χωροθέτηση και αξονικού τομογράφου, ενώ σε ότι αφορά τον μαστογράφο - που αν και έχει παραδοθεί βρίσκεται ακόμη στα κουτιά του - αναμένεται να ξεκαθαρίσει η δικαστική προσφυγή που έχει γίνει από την εταιρεία, ώστε να τοποθετηθεί και να λειτουργήσει επίσης στο κέντρο υγείας του Αγίου Αλεξίου.