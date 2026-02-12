Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 13 και το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΗΛΙΑ ΜΑΛΕΒΙΤΗ
(ΕΤΩΝ 96)
Θανόντα κηδεύουμε την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 12 μεσ. στον Ιερό Ναό Υπαπαντής του Χριστού, Κουλούρας Αιγίου.
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό 11.30 π.μ.
Η σύζυγος: Μαρία
Τα παιδιά του: Ηλία & Σόνια, Κων/νος & Σούλα, Νικόλαος & Ευαγγελία, Νικολίτσα & Νικόλαος
Τα εγγόνια του: Αθανάσιος, Αικατερίνη, Πολυβία, Άγγελος, Βασίλειος
Τα αδέλφια του: Παναγιώτης & Νικολέτα
Οι εξάδελφοι
Οι ανεψιοί
Οι λοιποί συγγενείς
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ
ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ 3 ΑΓΙΟ, τηλ.: 26911 11444
ΚΙΝ.: 6932 885964.
---------------
ΚΗΔΕΙΑ
Tην αγαπημένη μας
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ
χήρα ΧΑΡΑΛ. ΘΕΟΠΕΜΠΤΑΤΟΥ
ΕΤΩΝ 91
Κηδεύουμε την Παρασκευή 13-2-2026 και ώρα 13 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Αγίου Στεφάνου Θεριανού Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ :
Γιάννης Μυλωνάς, Νίκος Μυλωνάς & Λίτσα Φλωγερά, Γεράσιμος Θεοπεμπτάτος
ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ : Ελεάννα, Κλάρα, Ραφαέλια
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ : Θεόδωρος & Μάϊρα Κουλουμπή
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»:
Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608,2610-325.417.
Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νος. Ρίου) τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.
-------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤHΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ
ΕΛΕΝΗ χήρα ΑΝΤΩΝ. ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 86
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026 ΩΡΑ 12 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΟΒΡΥΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΤΕΚNΑ:
ΑΔΡΟΜΑΧΗ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΣΜΥΡΙΛΙΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΡΑΦΑΕΛΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΣΤΑΥΡΟΣ, ΜΑΡΙΛΕΝΑ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
Ο ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
-------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΝΙΚΟΛΑΟ ΙΩΑΝ. ΑΝΤΩΝΑΤΟ
ΕΤΩΝ 89
Κηδεύουμε το Σάββατο 14-2-26 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ – ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (χήρα) ΣΠΥΡ. ΛΥΚΟΥΔΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
------------------
