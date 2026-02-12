Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 13 και το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΗΛΙΑ ΜΑΛΕΒΙΤΗ

(ΕΤΩΝ 96)

Θανόντα κηδεύουμε την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 12 μεσ. στον Ιερό Ναό Υπαπαντής του Χριστού, Κουλούρας Αιγίου.

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό 11.30 π.μ.

Η σύζυγος: Μαρία

Τα παιδιά του: Ηλία & Σόνια, Κων/νος & Σούλα, Νικόλαος & Ευαγγελία, Νικολίτσα & Νικόλαος

Τα εγγόνια του: Αθανάσιος, Αικατερίνη, Πολυβία, Άγγελος, Βασίλειος

Τα αδέλφια του: Παναγιώτης & Νικολέτα

Οι εξάδελφοι

Οι ανεψιοί

Οι λοιποί συγγενείς

---------------

ΚΗΔΕΙΑ

Tην αγαπημένη μας

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ

χήρα ΧΑΡΑΛ. ΘΕΟΠΕΜΠΤΑΤΟΥ

ΕΤΩΝ 91

Κηδεύουμε την Παρασκευή 13-2-2026 και ώρα 13 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Αγίου Στεφάνου Θεριανού Πατρών.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ :

Γιάννης Μυλωνάς, Νίκος Μυλωνάς & Λίτσα Φλωγερά, Γεράσιμος Θεοπεμπτάτος

ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ : Ελεάννα, Κλάρα, Ραφαέλια

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ : Θεόδωρος & Μάϊρα Κουλουμπή

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

-------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤHΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ

ΕΛΕΝΗ χήρα ΑΝΤΩΝ. ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 86

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026 ΩΡΑ 12 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΟΒΡΥΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΤΕΚNΑ:

ΑΔΡΟΜΑΧΗ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΣΜΥΡΙΛΙΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΡΑΦΑΕΛΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΣΤΑΥΡΟΣ, ΜΑΡΙΛΕΝΑ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ,

Ο ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

-------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΝΙΚΟΛΑΟ ΙΩΑΝ. ΑΝΤΩΝΑΤΟ

ΕΤΩΝ 89

Κηδεύουμε το Σάββατο 14-2-26 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ – ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:

ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (χήρα) ΣΠΥΡ. ΛΥΚΟΥΔΗ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

------------------