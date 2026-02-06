Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 7, την Κυριακή 8 και την Δευτέρα 9/2/2026

ΚΗΔΕΙA

Τον αγαπημένο μας αδελφό & θείο

ΜΑΚΡΗ ΣΩΤΗΡΙΟ

ΕΤΩΝ: 90

Θανόντα κηδεύουμε το Σάββατο 7-2-2026 και ώρα 12.00 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στις Πόρτες Αχαϊας.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία

ΠΟΛΥΞΕΝΗ χήρα Αποστ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Ετών: 101

Κηδεύουμε το Σάββατο 7-2-2026 και ώρα 11:00 π.μ. από τον Παλαιό Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Α’ Κοιμητήριο Πατρών.

Η κόρη: Παρασκευή Γεωργιάδη

Τα αδέλφια: Σπυρίδων & Έφη Μόρφη, Σταματία χήρα Νικ. Μόρφη

Τα εγγόνια

Τα δισέγγονα

Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς

-------------