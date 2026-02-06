Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 7, την Κυριακή 8 και την Δευτέρα 9/2/2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙA
Τον αγαπημένο μας αδελφό & θείο
ΜΑΚΡΗ ΣΩΤΗΡΙΟ
ΕΤΩΝ: 90
Θανόντα κηδεύουμε το Σάββατο 7-2-2026 και ώρα 12.00 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στις Πόρτες Αχαϊας.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία
ΠΟΛΥΞΕΝΗ χήρα Αποστ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
Ετών: 101
Κηδεύουμε το Σάββατο 7-2-2026 και ώρα 11:00 π.μ. από τον Παλαιό Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Α’ Κοιμητήριο Πατρών.
Η κόρη: Παρασκευή Γεωργιάδη
Τα αδέλφια: Σπυρίδων & Έφη Μόρφη, Σταματία χήρα Νικ. Μόρφη
Τα εγγόνια
Τα δισέγγονα
Τα ανήψια
Οι λοιποί συγγενείς
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
-------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤHΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ
ΑΛΙΚΗ χήρα ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΕΤΩΝ 90
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026 ΩΡΑ 12 μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ A΄ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΤΕΚNΑ: ΜΑΡΙΑΝΝΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΖΩΗ-ΜΑΡΙΝΑ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
-------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΤΑΣΙΑ ΒΑΣ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 80
Κηδεύουμε το Σάββατο 7 -2-2026 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών Πιτίτσης Ρίου.
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΡΟΔΟΥΛΑ (χήρα) ΚΟΥΝΑΒΗ, ΑΝΘΟΥΛΑ (χήρα) ΙΩΑΝ. ΠΑΠΑΛΙΑ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ (χήρα) ΑΓΓ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΩΤΗΡΙΑ (χήρα) ΠΑΝ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
-------------
ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟ ΔΗΜ. ΤΣΑΓΓΑΡΑ
(ΕΤΩΝ 90)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026 & ΩΡΑ 11.00 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΝΥΦΗ: ΑΘΗΝΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΑΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
---------------
ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΔΗΜ. ΜΑΤΣΑΓΓΑ
(ΕΤΩΝ 87)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 2.00 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΟΛΓΑ ΜΑΤΣΑΓΓΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΕΛΕΝΑ ΜΑΤΣΑΓΓΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΒΑΣΙΛΗΣ & ΜΑΡΙΝΕΛΑ, ΣΟΦΙΑ & ΑΡΗΣ,
ΜΙΧΑΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΟ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟ: ΜΙΧΑΗΛ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (χήρα) ΠΑΝ. ΚΑΡΒΕΛΑ
ΣΙΑ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΜΑΤΣΑΓΓΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ (χήρα) ΝΙΚ. ΚΡΙΜΠΑ
ΧΡΥΣΑΥΓΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΤΑΣ
ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΔΗΜ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ
ΑΣΗΜΟΥΛΑ (χήρα) ΕΛΕΥΘ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΝΑΤΣΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΡΝΑΤΣΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
--------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓ. ΤΣΙΡΩΝΗ
ΕΤΩΝ 54
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 8-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΪΝΑΣ,
ΘΕΟΦΑΝΗΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΪΝΑΣ
Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΗΣ : ΘΕΟΦΑΝΙΑ χήρα ΓΕΩΡΓ. ΤΣΙΡΩΝΗ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
---------------
ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝ. ΓΡΑΜΜΕΝΟ
(ΕΤΩΝ 77)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 11.00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΡΑΚΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
-------------
