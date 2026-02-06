Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών ο Λευτέρης Σταυρόπουλος

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών ο Λευ...

Είχε θέσει υποψηφιότητα ως βουλευτής Αχαΐας με τη Νέα Δημοκρατία

Θλίψη στην τοπική κοινωνία της Αχαΐας έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του Λευτέρη Σταυρόπουλου, με καταγωγή από την Ακράτα, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 56 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας, δίνοντας μάχη με σπάνια ασθένεια.

Ο εκλιπών τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιούνταν επαγγελματικά στις Βρυξέλλες, ενώ στο παρελθόν είχε θέσει υποψηφιότητα ως βουλευτής Αχαΐας με τη Νέα Δημοκρατία. Είχε πραγματοποιήσει σπουδές στο London School of Economics and Social Science.

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Ακράτα Πένθη
Ειδήσεις
Κοινωνία
["\u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1-\u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1","\u0391\u03ba\u03c1\u03ac\u03c4\u03b1","\u03a0\u03ad\u03bd\u03b8\u03b7"]
820239
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις