Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών ο Λευτέρης Σταυρόπουλος

Θλίψη στην τοπική κοινωνία της Αχαΐας έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του Λευτέρη Σταυρόπουλου, με καταγωγή από την Ακράτα, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 56 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας, δίνοντας μάχη με σπάνια ασθένεια.

Ο εκλιπών τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιούνταν επαγγελματικά στις Βρυξέλλες, ενώ στο παρελθόν είχε θέσει υποψηφιότητα ως βουλευτής Αχαΐας με τη Νέα Δημοκρατία. Είχε πραγματοποιήσει σπουδές στο London School of Economics and Social Science.