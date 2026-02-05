Το 19% του πληθυσμού στην Ελλάδα αδυνατεί να κρατήσει το σπίτι του επαρκώς ζεστό

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat για το 2024 η Ελλάδα είναι στην κορυφή της λίστας των χωρών όπου οι πολίτες δεν έχουν τη δυνατότητα να κρατήσουν τις κατοικίες τους επαρκώς ζεστές
Η Ελλάδα είναι στην κορυφή της λίστας των χωρών όπου οι πολίτες δυσκολεύονται να κρατήσουν το σπίτι τους επαρκώς ζεστό.
Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat για το 2024, η χώρα μας μαζί με τη Βουλγαρία μοιράζονται την κορυφή στην κατηγορία αυτή με ποσοστό 19% κάθε μια. Ακολουθούν η Λιθουανία (18%) και η Ισπανία (17,5%).
Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη Φινλανδία (2,7%), στην Πολωνία και τη Σλοβενία (και οι δύο 3,3%), και στην Εσθονία και το Λουξεμβούργο (και οι δύο 3,6%).
Συνολικά, το 9,2% του πληθυσμού της ΕΕ δυσκολεύεται να διατηρήσει το σπίτι του επαρκώς ζεστό, βάσει των ίδιων στοιχείων.
Σημειώνεται ότι τo παραπάνω ποσοστό παρουσιάζει βελτίωση κατά 1,4 ποσοστιαίες μονάδες, σε σύγκριση με το 2023, σύμφωνα με τη Eurostat.
