Σπίτι, ταβέρνα ή delivery; Πόσα πληρώνει μια οικογένεια την Τσικνοπέμπτη 2026

Τσικνοπέμπτη πλησιάζει, σε περίπου δέκα ημέρες, και το κόστος του τραπεζιού έχει αρχίσει ήδη να απασχολεί.

Ταβέρνα ή εστιατόριο, delivery και φιλικό ή συγγενικό σπίτι είναι οι συνηθισμένες επιλογές, πόσο θα κοστίσει κάθε μία από αυτές;

Για όσους επιλέξουν να γιορτάσουν εκτός σπιτιού, το κόστος ανεβαίνει αισθητά.

Σύμφωνα με το efimerida.gr ένα πλήρες τραπέζι με κρεατικά, σαλάτες, ορεκτικά και αναψυκτικά ή κρασί, δύσκολα πέφτει κάτω από 120 ευρώ, σε πολλές δε περιπτώσεις φτάνει ή και ξεπερνά τα 130–135 ευρώ.

Ουσιαστικά, το κόστος αγγίζει τα 30 ευρώ ανά άτομο, ιδιαίτερα σε κεντρικές περιοχές και δημοφιλή καταστήματα.

Πιο οικονομική η λύση του delivery

Πιο οικονομική θεωρείται η λύση του delivery, η οποία τα τελευταία χρόνια επιλέγεται όλο και περισσότερο.

Για ψητά, πατάτες, σαλάτες και συνοδευτικά για τέσσερα άτομα ο λογαριασμός κυμαίνεται περίπου από 70 έως 90 ευρώ,

ανάλογα με τις μερίδες και το κατάστημα.

Η επιλογή αυτή συνδυάζει χαμηλότερο κόστος και αποφυγή συνωστισμού, στοιχείο που για αρκετούς παραμένει σημαντικό.

Σπιτικό τραπέζι: Η πιο φθηνή επιλογή

Η πιο φθηνή επιλογή παραμένει το σπιτικό τραπέζι, αν και ούτε εδώ το κόστος είναι αμελητέο. Με αγορές από κρεοπωλείο και σούπερ μάρκετ, μια τετραμελής οικογένεια μπορεί να «τσικνίσει» με αισθητά λιγότερα χρήματα:

εφόσον περιοριστεί στις ποσότητες,

και επιλέξει πιο οικονομικά είδη κρέατος.

Τσικνοπέμπτη: Οι τιμές σε παϊδάκια, μπριζόλες και σουβλάκια

Η Τσικνοπέμπτη αναμένεται να διατηρήσει υψηλές τιμές στα κρεατικά, επηρεασμένα από την ακρίβεια. Τα μεγάλα σουπερμάρκετ (Σκλαβενίτης, ΑΒ Βασιλόπουλος, Lidl, Μασούτης) θα βγάλουν ειδικά φυλλάδια με προσφορές τις ημέρες, πριν τις 12/02/2026, επικεντρωμένα σε κρεατικά και είδη μπάρμπεκιου.

Η πανσέτα παϊδάκι ξεκινά από τα 6,98 €/κιλό, το σουβλάκι από μπούτι κοτόπουλο ξεκινά από 7,98€/κιλό, το οσομπούκο μοσχαρίσιο από 10,90€/κιλό, ενώ το ντόπιο αρνί γάλακτος εντοπίζεται στα 7,99 ευρώ.

Πέρυσι, το αρνί ξεκινούσε από τα 18 ευρώ το κιλό, η χοιρινή μπριζόλα στα 6 ευρώ, τα χοιρινά σουβλάκια από τα 8 ευρώ και «άγγιξαν» τα 11 ευρώ το κιλό, ενώ η τιμή στα παϊδάκια έφτανε και τα 15 ευρώ το κιλό.