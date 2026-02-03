Πώς γιορτάζει η Πάτρα την Τσικνοπέμπτη; Οι μεσημεριανές και οι ξαφνικές βραδινές ακυρώσεις

Η Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026, ή αλλιώς Τσικνοπέμπτη, βρίσκει τους Πατρινούς να γιορτάζουν με έναν τρόπο που έχει καθιερωθεί πολλές γενιές πίσω.

Το ψήσιμο και τα καρναβαλικά πάρτι αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ημέρας, ενώ η παραδοσιακή αυτή συνήθεια τηρείται πιστά σε όλη την πόλη.

«Είναι μια ξεχωριστή ημέρα για τους Πατρινούς, που ξεκινούν από το πρωί, να γιορτάζουν, ψήνοντας, κυρίως σουβλάκια, σε όλες τις γειτονιές της πόλης. Η συνέχεια, τους βρίσκει στις λεγόμενες «μεσημεριανές», που ξεκινούν στις 2 περίπου το μεσημέρι και είναι τα καρναβαλικά πάρτι που γίνονται στα καφέ και τελειώνουν περίπου στις 8 το βράδυ. Το βράδυ, όμως είναι λίγο διαφορετικό, καθώς όπως έχει παρατηρηθεί όλα τα χρόνια, οι Πατρινοί αποσύρονται στα σπίτια τους και λίγοι είναι αυτοί που επιλέγουν να πάνε σε κάποια ταβέρνα. Σε αυτή την περίπτωση, να πούμε ότι, πολλές είναι οι ακυρώσεις κράτησης τραπεζιών σε ταβέρνες, την τελευταία στιγμή και μάλλον αυτό συμβαίνει είτε γιατί ήδη έχουν φάει πολύ είτε γιατί είναι κουρασμένοι από όλα όσα έχουν κάνει όλη την ημέρα γιορτάζοντας το έθιμο», περιγράφει στο thebest.gr ο πρόεδρος του ΣΚΕΑΝΑ Τάκης Ματθαιόπουλος.

Οι υπαίθριες ψησταριές αποτελούν επίσης κομβικό σημείο της Τσικνοπέμπτης, αλλά όπως εξηγεί ο κ. Ματθαιόπουλος, η παράδοση δεν επιτρέπει το εμπόριο: «Το έθιμο λέει «ψήνω και κερνάω», δεν λέει «ψήνω και πουλάω». Να ξεκαθαρίσω, ότι ο ΣΚΕΑΝΑ δεν είναι κατά του εθίμου, το αντίθετο μάλιστα, αλλά το έθιμο είναι «κερνάω» και προς αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε. Όταν, ο κάθε ένας βγάζει μια ψησταριά και πουλάει, τότε υπόκεινται στους υγειονομικούς ελέγχους. Επίσης, έλεγχοι για το εάν έχει άδεια για την ψησταριά, ακόμα και για μια ημέρα».