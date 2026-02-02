Απόκριες 2026: Πότε είναι η Τσικνοπέμπτη και η Καθαρά Δευτέρα - Οι επόμενες αργίες του έτους

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις Απόκριες και το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας.

Περίοδος γλεντιού, ψυχαγωγίας και μεταμφιέσεων με πλούσια δρώμενα και φαντασμαγορικές παρελάσεις, οι Απόκριες δίνουν σε μικρούς και μεγάλους μία ευκαιρία απόδρασης από την καθημερινότητα.

Φέτος το Τριώδιο, μία κινητή περίοδος της Ορθόδοξης χριστιανικής παράδοσης, άνοιξε την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026 (Τελώνου και Φαρισαίου).

Πότε πέφτει η Τσικνοπέμπτη 2026

Η Τσικνοπέμπτη 2026 είναι στις 12 Φεβρουαρίου. Είναι η Πέμπτη της δεύτερης εβδομάδας του Τριωδίου, κατά την οποία συνηθίζεται να τσικνίζουμε τρώγοντας κρέας και δεν είναι αργία.

Πότε είναι φέτος η Καθαρά Δευτέρα

Η Καθαρά Δευτέρα θα είναι η επόμενη αργία του έτους και φέτος θα είναι τον Φεβρουάριο. Συγκεκριμένα η Καθαρά Δευτέρα πέφτει στις 23 Φεβρουαρίου 2026, οπότε και ξεκινά η Σαρακοστή.

Η επόμενη αργία, αυτή της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου, πέφτει ημέρα Τετάρτη.

Πότε ξεκινά η Μεγάλη Εβδομάδα, πότε πέφτει το Πάσχα 2026

Η Μεγάλη Εβδομάδα ξεκινά στις 6 Απριλίου, ενώ το Πάσχα θα εορταστεί φέτος στις 12 Απριλίου.

Οι επόμενες αργίες του 2026

Ακολουθεί το ημερολόγιο με τις επόμενες αργίες του 2026:

-Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026

-Ευαγγελισμός της Θεοτόκου / Εθνική επέτειος 25ης Μαρτίου 2026 (Τετάρτη)

-Κυριακή του Πάσχα 12 Απριλίου 2026

-Δευτέρα του Πάσχα 13 Απριλίου 2026

-Εργατική Πρωτομαγιά 1 Μαΐου 2026 (Παρασκευή)

-Αγίου Πνεύματος 1 Ιουνίου 2025 (Δευτέρα – δεν είναι επίσημη αργία για όλους τους εργαζόμενους)

-Κοίμηση της Θεοτόκου (Δεκαπενταύγουστος) 15 Αυγούστου 2026 (Σάββατο)

-Επέτειος του «Όχι» 28 Οκτωβρίου 2026 (Τετάρτη)

-Χριστούγεννα 25 Δεκεμβρίου 2026 (Παρασκευή)

-Σύναξη της Θεοτόκου 26 Δεκεμβρίου 2026 (Σάββατο)