Πάτρα: Αγανάκτηση από τη Γιώτα Καϊκα Μαντανίκα- Καταστράφηκε η προτομή του Θ. Τριάντη

Ο τάφος και η προτομλή βρίσκονταιστο Α΄Δημοτικό Νεροταφείο της Πάτρας.

Αιδώς !!! Πάλι, σήμερα, βρέθηκα στο Α΄ Νεκροταφείο της Πάτρας και αγανάκτησα, όταν αντίκρυσα βεβηλωμένο , για μένα, τον τάφο του ευεργέτη της Πάτρας Θεόδωρου Τριάντη. Για δεύτερη φορά διαπίστωσα την περιφρόνηση, παντελώς, των αρχόντων και υπευθύνων για το Α’ Νεκροταφείο και κατ’ επέκταση , βέβαια, για την ιστορία της πόλης μας . Δεν ξέρω, αν υπάρχει , ακόμη και στην Ελλάδα, πόλη, η οποία καταστρέφει την ιστορική της μνήμη, όπως συμβαίνει στην πόλη μας τόσο πολύ συχνά, χωρίς να ανησυχούμε. Οι λόγοι της αγανάκτησής μου είναι δύο: Ο πρώτος λόγος είναι ιστορικός. Ο Θεόδωρος Τριάντης άφηνε την τεράστια για την εποχή περιουσία του, καθώς δεν είχε και απογόνους, η οποία ανερχόταν στο 1.500.000 δρχ. προκειμένου να γίνει Επαγγελματική σχολή.

Εκεί οι μαθητευόμενοι θα αποκτούσαν περισσότερες γνώσεις πρακτικές σε επαγγέλματα τεχνικά και όχι επιστήμες. Ταυτόχρονα η Σχολή θα παρείχε σε εργάτες, αλλά και εργάτριες οιασδήποτε κοινωνικής τάξης και εργασία χειροτεχνικής μορφής, η οποία θα ασκείτο είτε μέσα στη σχολή είτε και έξω απ’ αυτήν κατ’ οίκον. Αξίζει να αναλογιστούμε ποιος ήταν αυτός ο μέγας ευεργέτης της πόλης μας, καθώς με τη διαθήκη του όριζε να μαθαίνουν κάποια επαγγέλματα και κορίτσια. Ας μην ξεχνάμε ότι τα κορίτσια εκείνη την εποχή, που ήταν αναγκασμένα να δουλεύουν, για να ζήσουν τον εαυτό τους και την οικογένειά τους , από πολύ μικρές, έμπαιναν υπηρέτριες στα σπίτια των πλουσίων και η ζωή τους ήταν πολλές φορές άθλια. Αξίζει να αναφέρουμε και τούτο, ότι στα αφιερώματα για το θάνατό του, όπως διαβάζουμε στον τύπο της εποχής, ο Τριάντης άκουγε ο ίδιος τις ειρωνείες του κόσμου , καθώς έβλεπαν έναν εκατομμυριούχο να ζει μια απλή ζωή, μακριά από τις απολαύσεις, γι' αυτό και τον θεωρούσαν τσιγκούνη. Ο δεύτερος λόγος της αγανάκτησής μου έχει να κάνει με το «θησαυροφυλάκιο» που έχει το Α΄Νεκροταφείο και βέβαια αυτό διαμορφώνει και την αισθητική του Νεκροταφείου.

Έχει να κάνει με τα έργα τέχνης που βρίσκονται στο χώρο του . Τα Νεκροταφεία στην Ελλάδα από την Απελευθέρωση και μετά θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι υπαίθριες Γλυπτοθήκες. Περιέχουν έργα επώνυμων γλυπτών της Ελλάδας, αλλά και εξαιρετικά έργα των λιθοξόων της εποχής. Γι’ αυτό και τα Νεκροταφεία προσφέρονται , επίσης, για να μαθαίνουμε τη ζωή και το έργο γλυπτών, αλλά και την εξέλιξη της Γλυπτικής στη χώρα μας. Εμείς, όμως, τα καταστρέφουμε. Η προτομή του Τριάντη ήταν έργο του γλύπτη: Ι.ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ , όπως διαβάζαμε στη βάση της προτομής και καταστράφηκε. Επομένως, ως έργο τέχνης δεν αντικαθίσταται. Όποια προτομή και να ξαναγίνει, αυτή δεν θα είναι έργο του γλύπτη ΓΙΑΛΟΥΡΗ. Τελεία και παύλα. Δηλαδή έχει καταστραφεί ένα έργο τέχνης . Και μια και μιλάμε για αισθητική των τάφων αξίζει να αναφέρω και τούτο.

Στο Παρίσι αποφασίστηκε να μπορούν να πωλούνται παλιοί τάφοι με δύο όρους: Να έχει ο νέος ιδιοκτήτης την οικονομική δυνατότητα να συντηρεί τον τάφο, αλλά και το πιο σπουδαίο να μην αλλάζει η αισθητική γενικά των τάφων και του Νεκροταφείου. Αυτά κάνουν οι κουτόφραγκοι!!! Αναρτώ κάποιους τάφους του Α΄Νεκροταφείου, που είναι έργα γλυπτών της Ελλάδας".

