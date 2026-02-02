Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο ανήλικος που κατανάλωσε αλκοόλ

Στη σύλληψη τριών ατόμων προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων στο Ηράκλειο.

Όπως προέκυψε, κατά τις απογευματινές ώρες του περασμένου Σαββάτου 31 Ιανουαρίου δύο ανήλικοι προμηθεύτηκαν από κατάστημα ποσότητα αλκοόλ, με αποτέλεσμα ο ένας εξ' αυτών να διακομιστεί σε νοσοκομείο σε κατάσταση μέθης.

Αστυνομικοί συνέλαβαν τον 45χρονο ιδιοκτήτη του καταστήματος και τη 40χρονη υπάλληλο, καθώς, όπως προέκυψε, διέθεσαν αλκοόλ προς πώληση στους ανηλίκους. Επιπλέον συνελήφθη μία 33χρονη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.