Ο παντορροϊκός αγωγός, βασικός «υπεύθυνος» για τις πλημμύρες στην Ακτή Δυμαίων- Τι αποφασίστηκε στη σύσκεψη των φορέων

Σε τρεις άξονες θα κινηθούν οι φορείς της Πάτρας για την αντιμετώπιση των πλημμυρών στην Ακτή Δυμαίων, όπως αποφασίστηκε σε ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, παρουσία εκπροσώπων της Περιφέρειας, του Δήμου και του Οργανισμού Λιμένος Πατρών.

Σε ένα συντονισμένο κλίμα συνεργασίας, εξετάστηκαν όλα τα διαθέσιμα σχέδια για την επίλυση του προβλήματος, που φαίνεται να οφείλεται σε παλαιό αγωγό, τον λεγόμενο παντορροϊκό. Όπως εξηγεί ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Αχαΐας, Φωκίων Ζαΐμης, στο thebest.gr: «Η σύσκεψη έγινε σε ένα πάρα πολύ καλό κλίμα, μεταξύ Περιφέρειας, Δήμου και ΟΛΠΑ. Εξετάσαμε όλα τα σχέδια που έχουμε στη διάθεσή μας. Το πρόβλημα αφορά, κατά πάσα πιθανότητα, έναν αγωγό που λέγεται παντορροϊκός, ο οποίος έχει κατασκευαστεί πριν φτιαχτεί το νέο λιμάνι, και δέχεται τόσο όμβρια ύδατα όσο και τα αποχετευτικά λύματα της περιοχής, καθότι δεν έχει συνδεθεί η περιοχή με την αποχέτευση και γι’ αυτό βγήκαν τα λύματα στο δρόμο. Επίσης, υπάρχει ένα πρόβλημα με την άμπωτη και πλημμυρίδα, που είχαμε αυτό το μήνα, που μπορεί να ξεπέρασε και το μισό μέτρο, και ότι υπάρχει το φαινόμενο της πλημμυρίδας: μπαίνει η θάλασσα και δεν αφήνει τα όμβρια ύδατα να μπουν μέσα».

Όπως αναφέρει ο ίδιος, η παρέμβαση θα κινηθεί σε τρεις βασικούς άξονες: «Θα γίνει μια προσπάθεια να δούμε κατά πόσο μπορεί αυτός ο αγωγός να καθαριστεί όσο πιο γρήγορα γίνεται, γιατί σίγουρα θα έχει μαζέψει και φερτά υλικά. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε τους κατάλληλους εργολάβους, γιατί δεν υπάρχουν στην περιοχή μας. Είναι εξειδικευμένα συνεργεία που μπορούν να αναλάβουν το έργο. Δεύτερον, θα κάνουμε μια μελέτη για να δούμε τις στάθμες εντός και εκτός των φρεατίων και των αγωγών, και τρίτον θα γίνει μια προμελέτη, γιατί ίσως χρειαστεί, σε συγκεκριμένα σημεία, να ανυψωθεί ο δρόμος για μερικά εκατοστά».

Παράλληλα, άμεσα θα καθαριστεί ο δρόμος σε συνεργασία Περιφέρειας και Δήμου, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος ολισθηρότητας.

Στη σύσκεψη παραβρέθηκαν επίσης οι Αντιδήμαρχοι Παναγιώτης Μελάς (Έργων και Υποδομών) και Μιχάλης Αναστασίου (Πολιτικής Προστασίας), ο Σωτήρης Μαγκλάρας (Τεχνικός Διευθυντής Αποχέτευσης, ΔΕΥΑΠ), ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΠΑ, Παναγιώτης Αναστασόπουλος, και από το γραφείο του Περιφερειάρχη οι Γιάννης Μάκκας και Χρήστος Μητρογιώργος, μαζί με μηχανικούς από τους τρεις φορείς.