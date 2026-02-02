Καραμανλής από Καλαμάτα: Να ακούμε τους πιο έμπειρους, αντί να τους διαγράφουμε κυριολεκτικά ή μεταφορικά

Στην Καλαμάτα, ανήμερα των εκδηλώσεων για την πολιούχο της πόλης, την Παναγία Υπαπαντή, ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής ανακηρύχθηκε επίτιμος δημότης, σε μια τελετή με έντονο συμβολισμό και σαφείς πολιτικές αποχρώσεις, ενώ στη μεσσηνιακή πρωτεύουσα βρέθηκε και ο επίσης πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος της Νέα Δημοκρατία, Αντώνης Σαμαράς.

Στην ομιλία του, ο κ. Καραμανλής επέλεξε να εστιάσει στις σημαντικές εξελίξεις στα εθνικά θέματα, στέλνοντας μήνυμα προς την κυβέρνηση για την ανάγκη καθαρών θέσεων και σταθερού στίγματος.

«Είναι σημαντικό να προβάλλουμε ξεκάθαρα τις θέσεις μας, να μην στέλνουμε επαμφοτερίζοντα μηνύματα που μπορεί να εκλαμβάνονται ως υποχωρητικότητα, να ενισχύουμε διαρκώς το αξιόμαχο και το φρόνημα των ενόπλων μας δυνάμεων», τόνισε ο Κώστας Καραμανλής, υπογραμμίζοντας ότι προϋπόθεση είναι «να σφυρηλατούμε καθημερινά πνεύμα αποφασιστικότητας, εθνικής συνεννόησης και υπεράσπισης των δικαίων του Ελληνισμού». Στο ίδιο πλαίσιο, ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας πρόσθεσε, με σαφή αιχμή, ότι «ενίοτε να ακούμε τους πιο έμπειρους, αντί να τους διαγράφουμε, κυριολεκτικά ή μεταφορικά».

Ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε «δύσκολο γείτονα» που, όπως είπε, επιχειρεί να ανατρέψει το υφιστάμενο status quo στην περιοχή, επικαλούμενος τη Συνθήκη της Λωζάννης, το Δίκαιο της Θάλασσας και διεθνείς συμφωνίες. Ειδική μνεία έκανε, όπως σημείωσε, σε «τελευταία αορίστου διαρκείας NAVTEX» και συνέδεσε την ένταση με το γεγονός ότι εκδόθηκε «τις παραμονές της προγραμματισμένης συνάντησης κορυφής Ελλάδας-Τουρκίας», επιμένοντας ότι η απάντηση πρέπει να στηρίζεται σε αποφασιστικότητα και εθνική συνεννόηση.

Νωρίτερα, ο Κώστας Καραμανλής εξέφρασε τη συγκίνησή του για την τιμή που του επιφύλαξε η πόλη, ευχαριστώντας τον μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσόστομος Μεσσηνίας, που εισηγήθηκε την ανακήρυξη, καθώς και τον δήμαρχο Θανάσης Βασιλόπουλος και το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας για την απόφαση. Χαιρέτισε επίσης τον κ. Σαμαρά, τον οποίο χαρακτήρισε «γνήσιο πατριώτη» και «ασυμβίβαστο αγωνιστή για τα εθνικά δίκαια», προσθέτοντας ότι «από σήμερα… είμαστε και συντοπίτες».

Με αναφορά στην ιστορική διαδρομή της πόλης, ο κ. Καραμανλής συνέδεσε την Καλαμάτα με τον συμβολισμό της πρώτης απελευθέρωσης και τη διπλωματική μνήμη της Μεσσηνιακή Σύγκλητος, κρατώντας –όπως είπε– αντίγραφο της «προειδοποίησης… προς τις ευρωπαϊκές αυλές», του πρώτου διπλωματικού κειμένου της Επανάστασης. Στην τελετή του επιδόθηκε το κλειδί της πόλης και αντίγραφο της διακήρυξης.