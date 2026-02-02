Καραμανλής από Καλαμάτα: Να ακούμε τους πιο έμπειρους, αντί να τους διαγράφουμε κυριολεκτικά ή μεταφορικά

Κοινή εμφάνιση με Σαμαρά στην Καλαμάτα
Στην Καλαμάτα, ανήμερα των εκδηλώσεων για την πολιούχο της πόλης, την Παναγία Υπαπαντή, ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής ανακηρύχθηκε επίτιμος δημότης, σε μια τελετή με έντονο συμβολισμό και σαφείς πολιτικές αποχρώσεις, ενώ στη μεσσηνιακή πρωτεύουσα βρέθηκε και ο επίσης πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος της Νέα Δημοκρατία, Αντώνης Σαμαράς.
Στην ομιλία του, ο κ. Καραμανλής επέλεξε να εστιάσει στις σημαντικές εξελίξεις στα εθνικά θέματα, στέλνοντας μήνυμα προς την κυβέρνηση για την ανάγκη καθαρών θέσεων και σταθερού στίγματος.
«Είναι σημαντικό να προβάλλουμε ξεκάθαρα τις θέσεις μας, να μην στέλνουμε επαμφοτερίζοντα μηνύματα που μπορεί να εκλαμβάνονται ως υποχωρητικότητα, να ενισχύουμε διαρκώς το αξιόμαχο και το φρόνημα των ενόπλων μας δυνάμεων», τόνισε ο Κώστας Καραμανλής, υπογραμμίζοντας ότι προϋπόθεση είναι «να σφυρηλατούμε καθημερινά πνεύμα αποφασιστικότητας, εθνικής συνεννόησης και υπεράσπισης των δικαίων του Ελληνισμού». Στο ίδιο πλαίσιο, ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας πρόσθεσε, με σαφή αιχμή, ότι «ενίοτε να ακούμε τους πιο έμπειρους, αντί να τους διαγράφουμε, κυριολεκτικά ή μεταφορικά».
Ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε «δύσκολο γείτονα» που, όπως είπε, επιχειρεί να ανατρέψει το υφιστάμενο status quo στην περιοχή, επικαλούμενος τη Συνθήκη της Λωζάννης, το Δίκαιο της Θάλασσας και διεθνείς συμφωνίες. Ειδική μνεία έκανε, όπως σημείωσε, σε «τελευταία αορίστου διαρκείας NAVTEX» και συνέδεσε την ένταση με το γεγονός ότι εκδόθηκε «τις παραμονές της προγραμματισμένης συνάντησης κορυφής Ελλάδας-Τουρκίας», επιμένοντας ότι η απάντηση πρέπει να στηρίζεται σε αποφασιστικότητα και εθνική συνεννόηση.
Νωρίτερα, ο Κώστας Καραμανλής εξέφρασε τη συγκίνησή του για την τιμή που του επιφύλαξε η πόλη, ευχαριστώντας τον μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσόστομος Μεσσηνίας, που εισηγήθηκε την ανακήρυξη, καθώς και τον δήμαρχο Θανάσης Βασιλόπουλος και το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας για την απόφαση. Χαιρέτισε επίσης τον κ. Σαμαρά, τον οποίο χαρακτήρισε «γνήσιο πατριώτη» και «ασυμβίβαστο αγωνιστή για τα εθνικά δίκαια», προσθέτοντας ότι «από σήμερα… είμαστε και συντοπίτες».
Με αναφορά στην ιστορική διαδρομή της πόλης, ο κ. Καραμανλής συνέδεσε την Καλαμάτα με τον συμβολισμό της πρώτης απελευθέρωσης και τη διπλωματική μνήμη της Μεσσηνιακή Σύγκλητος, κρατώντας –όπως είπε– αντίγραφο της «προειδοποίησης… προς τις ευρωπαϊκές αυλές», του πρώτου διπλωματικού κειμένου της Επανάστασης. Στην τελετή του επιδόθηκε το κλειδί της πόλης και αντίγραφο της διακήρυξης.
Στην Καλαμάτα για τις εορταστικές εκδηλώσεις για την προστάτιδα της πόλης, την Παναγία Υπαπαντή, βρέθηκαν επίσης ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Νικήτας Κακλαμάνης, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Επικρατείας Κωστής Χατζηδάκης, καθώς και ο Α/ΓΕΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης.
Αντώνης Σαμαράς: «Ο πατριωτισμός ενώνει, δεν διαιρεί»
Σε δήλωσή του on camera, ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Αντώνης Σαμαράς έκανε αναφορά στη σημασία της ημέρας για την Ορθοδοξία και για την Καλαμάτα, καλωσορίζοντας τον κ. Καραμανλή ως «φίλο» της πόλης. «Σε καιρούς κρίσης, σε δύσκολους καιρούς, ένα θέλω μόνο να θυμόμαστε: Ο πατριωτισμός ενώνει, δεν διαιρεί», σημείωσε, κλείνοντας με ευχές για την εορτή.
Κατασκευάστηκαν εξέδρες για... υποβρύχια, στη μαρίνα της Πάτρας - ΦΩΤΟ - ΒΙΝΤΕΟ
H Πάτρα στο ρυθμό της Golden Visa- Ποιες χώρες μας προτιμούν, ποιες περιοχές έλκουν το ενδιαφέρον
Αυξημένο ενδιαφέρον για -εκτός Πατρών- εκδρομές από Πατρινούς το τριήμερο του Καρναβαλιού- Οι δημοφιλείς προορισμοί
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr