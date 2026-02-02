Αυξημένο ενδιαφέρον για -εκτός Πατρών- εκδρομές από Πατρινούς το τριήμερο του Καρναβαλιού- Οι δημοφιλείς προορισμοί

Για την κίνηση που καταγράφεται ενόψει του τριημέρου του Πατρινού Καρναβαλιού μίλησε στο thebest.gr ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου, γραμματέας της Ομοσπονδίας Τουριστικών Γραφείων Ελλάδας - Λεωφορείων, αποτυπώνοντας την εικόνα των κρατήσεων και το ενδιαφέρον των Πατρινών για εκδρομές εκτός Πατρών.

Όπως εξηγεί ο ίδιος, «από την προηγούμενη εβδομάδα υπάρχει εκδήλωση ενδιαφέροντος για οργανωμένες εκδρομές και η εικόνα μέχρι στιγμής είναι αρκετά καλή». Παράλληλα, σημειώνει ότι «στα μέσα Φεβρουαρίου θα έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα της ζήτησης».

Αυξημένη ζήτηση σε σχέση με πέρυσι

Σε σύγκριση με πέρυσι, σύμφωνα με τον κ. Παπακωνσταντίνου, υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση, καθώς αρκετός κόσμος δεν ταξίδεψε τα Χριστούγεννα, λόγω και των αγροτικών μπλόκων. «Ο κόσμος έχει ανάγκη να ταξιδέψει και με λεωφορείο αλλά και με αεροπλάνο».

Όπως προσθέτει, «το τριήμερο του Καρναβαλιού αποτελεί για πολλούς πατρινούς μια ευκαιρία για εκδρομές. Μέχρι στιγμής οι πιο δημοφιλείς προορισμοί είναι η Βόρεια Ελλάδα, η Κέρκυρα, η Ιταλία (Βενετία) και η Κωνσταντινούπολη». Η εικόνα είναι θετική και ο ίδιος εκφράζει την εκτίμηση ότι «θα υπάρξει ανάλογη συνέχεια το επόμενο διάστημα».