Νέα Πέραμος: Mετά την αρπαγή οδήγησαν τον 27χρονο στο βουνό και τον εκτέλεσαν

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για τη διαλεύκανση της απαγωγής και της δολοφονίας, που φέρει χαρακτηριστικά μαφιόζικης εκτέλεσης, με θύμα έναν 27χρονο επιχειρηματία από την Ελευσίνα.

Η σορός του άτυχου άνδρα εντοπίστηκε τυχαία χθες από περιπατητή, σε απομονωμένο σημείο, μέσα σε ρέμα στο όρος Κανδήλι, στην περιοχή προς την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδας στη Νέα Πέραμο.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης πριν ακριβώς μία εβδομάδα, περίπου στις δύο τα ξημερώματα της προηγούμενης Κυριακής προς Δευτέρα, ο 27χρονος που ήταν έξω, επέστρεψε στο σπίτι του στην Ελευσίνα και καθώς είχε ξεχάσει τα κλειδιά του, χτύπησε το κουδούνι για να του ανοίξει η σύντροφός του.

Παρότι εκείνη του άνοιξε, έβλεπε πως αργούσε και δεν ανέβαινε και θεώρησε αρχικά ότι έφυγε πάλι. Το πρωί πλέον ανησύχησε και προχώρησε σε δήλωση εξαφάνισης στο Τμήμα Ασφαλείας Ελευσίνας.

Οι αστυνομικοί που πήγαν στο σημείο, έλεγξαν τις κάμερες διπλανής καφετέριας και διαπίστωσαν πως τουλάχιστον δύο άγνωστοι άντρες υπό την απειλή όπλων τον ακινητοποίησαν και τον έβαλαν δια της βίας μέσα σε ένα αυτοκίνητο, αναφέρει το news247.gr. Εικάζεται πως υπήρχε τουλάχιστον ακόμη ένας συνεργός του ως οδηγός και πιθανόν και τέταρτο άτομο.

Οι πινακίδες του αυτοκινήτου, προέκυψε πως ήταν πλαστές και «ντουμπλαρισμένες» από υπαρκτές πινακίδες και όχημα στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Τυχαία εντελώς χθες, ένας περιπατητής εντόπισε την σορό του νεαρού άντρα στο συγκεκριμένο ερημικό σημείο. Ακριβώς λόγω της σήψης και της κακής κατάστασης της σορού ήταν αδύνατον να καταλάβει ο ιατροδικαστής στο σημείο πόσες φορές είχε βληθεί το θύμα και τι ακριβώς χτυπήματα είχε, κάτι που θα προκύψει από τη νεκροψία-νεκροτομή που θα γίνει σήμερα στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών.

Η σύντροφος του 27χρονου ανέφερε στους αστυνομικούς πως δεν γνωρίζει λόγους για τους οποίους θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο σε βάρος του συντρόφου της.

Ο ίδιος είχε οικονομική επιφάνεια όπως και η οικογένειά του και διατηρούσε μία εταιρεία διαχείρισης προσωπικού, όπως και ένας γνωστός επιχειρηματίας στην περιοχή που είχε δολοφονηθεί στην Μάνδρα πριν ακριβώς δύο χρόνια, όπου τότε οι δράστες τον είχαν γαζώσει μέσα στο αυτοκίνητό του και επίσης είχαν βάλει φωτιά στον ίδιο και στο αυτοκίνητό του για να εξαφανίσουν τα ίχνη τους.

Με τον συγκεκριμένο επιχειρηματία, ο 27χρονος φέρεται να είχε συνεργαστεί και να τον γνώριζε, οπότε μοιραία οι αστυνομικοί ερευνούν και πιθανή σύνδεση, χωρίς απαραίτητα να περιορίζουν εκεί την έρευνά τους, αλλά στρέφονται και γενικά στις οικονομικές δραστηριότητες του θύματος.