Αιγιάλεια: Σοβαρές ζημιές στο παραλιακό δίκτυο μετά την κακοκαιρία- «Είναι σοβαρό το πρόβλημα» λέει ο δήμαρχος Π. Ανδριόπουλος- ΦΩΤΟ

Σοβαρά προβλήματα στο παραλιακό δίκτυο του Δήμου Αιγιαλείας προκάλεσε η πρόσφατη κακοκαιρία, με ζημιές να εντοπίζονται από τα Νικολέικα έως τα Σελιανίτικα και να επηρεάζουν άμεσα τις κοινότητες Άκολης, Διγελιωτίκων και Νικολέικων.

Οι έντονη βροχόπτωση μετέτρεψαν δρόμους σε χειμάρρους ενώ οι θυελλώδεις άνεμοι έκαναν τη θάλασσα να βγει έξω, πλημμυρίζοντας δρόμους και παρασύροντας άμμο, πέτρες και άλλα φερτά υλικά στο οδόστρωμα. Η παραλιακή οδός που συνδέει την Τέμενη με τα Βαλιμίτικα έμεινε για ώρες απροσπέλαστη.

Ο Δήμαρχος Αιγιάλειας, Παναγιώτης Ανδριόπουλος, μιλώντας στο thebest.gr, τόνισε ότι «το πρόβλημα είναι σοβαρό και χρειάζεται άμεση παρέμβαση για την αποκατάσταση των δρόμων, ιδιαίτερα στη Ροδοδάφνη, από τον Άγιο Γεώργιο μέχρι την Άκολη, όπου οι φθορές στο οδικό δίκτυο είναι πολύ μεγάλες».

Η κακοκαιρία προκάλεσε ισχυρές βροχοπτώσεις και υπερχείλιση της θάλασσας σε αρκετά σημεία του παραλιακού μετώπου, με αποτέλεσμα δρόμοι να μετατραπούν σε χειμάρρους και φερτά υλικά, όπως άμμος και πέτρες, να φράξουν τα οδοστρώματα. Οι πλημμύρες και οι φθορές δυσκόλεψαν σημαντικά τη διέλευση οχημάτων και πεζών, κυρίως σε παραλιακούς και αγροτικούς δρόμους.

Ο Δήμαρχος υπογραμμίζει ότι η αποκατάσταση των ζημιών αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για τη Δημοτική Αρχή, ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των κατοίκων και η ομαλή λειτουργία της περιοχής.