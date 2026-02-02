Κατολίσθηση στην Ιόνια Οδό: Κλειστό και στα δυο ρεύματα το τμήμα από Άρτα μέχρι Αμφιλοχία- ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Κατολίσθηση με αποτέλεσμα να έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο τμήμα από Άρτα μέχρι Αμφιλοχία σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στην Ιόνια Οδό .

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Freel%2F1536715027625959%2F&show_text=0&width=267" width="267" height="476" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen="true"></iframe>

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Νέας Οδού η κατολίσθηση σημειώθηκε στο 127ο χιλιόμετρο της Ιονίας Οδού στο ύψος της Συκούλας, στα όρια των νομών Άρτας και Αιτωλοακαρνανίας.

Η αστυνομία σταματά στον κόμβο Αγγελή τους οδηγούς που κινούνται από Ιωάννινα προς Αντίρριο και τους οδηγεί στην παλιά Εθνική Οδό.

Η ανακοίνωση της Νέας Οδού

Η Νέα Οδός ενημερώνει τους οδηγούς πως εξαιτίας ολίσθησης ορύγματος στον αυτοκινητόδρομο Ιόνια Οδός στο 127ο χλμ. , ισχύει εκτροπή κυκλοφορίας από τον Α/Κ Άρτας έως τον Α/Κ Αμφιλοχίας, αμφίπλευρα.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.