«Το τζάμπα πέθανε»: Αντιδράσεις για τις δηλώσεις της Χριστίνας Αλεξοπούλου για το κόστος στέγασης των εκπαιδευτικών

«Εσείς τι υπονοείτε; Ότι θα μπορούσε (η κυβέρνηση) να δώσει πέντε ενοίκια πίσω για να πάρει ζακετούλα, που λέγατε πριν; Αυτό με τις ζακέτες παλιά και τα παιδάκια που λιποθυμούσαν μας έστειλε στον ΣΥΡΙΖΑ, που μας έκλεισε τις τράπεζες. Αυτή η ρητορική», είπε.

Ωστόσο, η κ. Αλεξοπούλου όχι μόνο δεν αναδιπλώθηκε, αλλά συνέχισε στον ίδιο τόνο και επιτέθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ.

«Το τζάμπα πέθανε. Και έχει πεθάνει χρόνια τώρα. Το τζάμπα δεν υπάρχει. Και όλοι θέλαμε το τζάμπα. Ποιος θα το πληρώσει;», αποκρίθηκε η βουλευτής, με τον παρουσιαστή, στο άκουσμα της συγκεκριμένης φράσης, να αντιδρά και να κάνει τον σταυρό του.

Μιλώντας στην εκπομπή «Talk» του Mega, η κ. Αλεξοπούλου απάντησε σε σχετικό ερώτημα του δημοσιογράφου Τάκη Χατζή για το πώς μπορεί ένας εκπαιδευτικός με μισθό 800 ευρώ τον μήνα να πληρώσει ενοίκιο 400 ευρώ και να τα βγάλει πέρα.

Αντιδράσεις έχουν προκαλέσει τις τελευταίες ώρες οι δηλώσεις της Χριστίνα Αλεξοπούλου , βουλευτή Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργού, σχετικά με το ζήτημα της στέγασης των εκπαιδευτικών στα νησιά.

«Πυρά» κατά Αλεξοπούλου από τον ΣΥΡΙΖΑ

Λίγη ώρα μετά τις δηλώσεις της Χριστίνας Αλεξοπούλου, ο ΣΥΡΙΖΑ αντέδρασε και με ανακοίνωσή του κατηγόρησε την βουλευτή για «κυνισμό» και «αδυναμία κατανόησης της πραγματικότητας».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Το δημοσιογραφικό ερώτημα από τον κ. Χατζή προς την κ. Αλεξοπούλου, βουλεύτρια της ΝΔ στην Αχαΐα είναι σαφές:

Και δύο νοίκια να καταβάλλονται σε έναν εκπαιδευτικό από το κράτος, αν πληρώνει 400 ευρώ το μήνα για νοίκι, ενώ αμείβεται με 800 ευρώ το μήνα, πώς θα «βγει» αυτός ο άνθρωπος;

Κι απάντησε η κ. Αλεξοπούλου: «Το τσάμπα πέθανε».

Κυνισμός και αδυναμία κατανόησης της πραγματικότητας.

Έτσι εννοεί η ΝΔ τη στήριξη του λαού και ειδικά των πιο αδύναμων.

Όσο για το «το τσάμπα πέθανε», δεν είναι ακριβώς έτσι. Οι τσαμπατζήδες της ΝΔ που μας κυβερνούν χρωστούν στις τράπεζες πάνω από μισό δισεκατομμύριο ευρώ, πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ!

Νέα Αριστερά: Eίναι κυνικοί, προκλητικοί και επικίνδυνοι

Την ίδια ώρα, έντονη ήταν και η αντίδραση της Νέας Αριστεράς μέσω του βουλευτή Α' Αθηνών, Νάσου Ηλιόπουλου, ο οποίος σε ανάρτησή του ανέφερε τα εξής:

«Το τζάμπα πέθανε». Αυτή τη φράση βρήκε η Αλεξόπουλου της ΝΔ για να απαντήσει σε ερώτηση για το κόστος ζωής και ειδικά για το στεγαστικό.

Κάποιες παρατηρήσεις:

- Το γεγονός ότι την εβδομάδα που θρηνούμε 5 νεκρές εργάτριες στο εργατικό δυστύχημα στην Βιολάντα, στέλεχος της ΝΔ σκέφτηκε ότι έχει τη δυνατότητα να κάνει λογοπαίγνιο με τη λέξη «πέθανε», δείχνει τον κυνισμό της ΝΔ και των ανθρώπων της.

-Αυτή την εβδομάδα είδαμε ξανά ότι η λογική του «τζάμπα» από την εργοδοσία, η λογική «δεν πληρώνουμε για μέτρα ασφαλείας» που έχει η εργοδοσία σκοτώνει. Όπως σκοτώνει η αδιαφορία της κυβέρνησης για την τήρηση των μέτρων ασφάλειας.

-Στη χώρα που καταγραφεί αρνητικά ρεκόρ ως προς τη στεγαστική κρίση, την ίδια στιγμή που το real estate καταγραφεί ρεκόρ υπερκερδών, αποτελεί ξανά πρόκληση προς την κοινωνία.

Οι άνθρωποι είναι κυνικοί, προκλητικοί και επικίνδυνοι για την τεράστια πλειοψηφία της κοινωνίας».