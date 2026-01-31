Τούρκοι ταξιδεύουν στην Ελλάδα για να ψωνίσουν τρόφιμα

Σύμφωνα με τον Τουρκικό Τύπο

Οργανωμένα ταξίδια πραγματοποιούν οι Τούρκοι καταναλωτές προς την Ελλάδα για αγορές βασικών ειδών διατροφής φαίνεται να γίνονται πλέον καθημερινό φαινόμενο, όπως καταγράφει ρεπορτάζ της τουρκικής εφημερίδας Sözcü. Οι εκδρομές με λεωφορεία προς την Αλεξανδρούπολη πραγματοποιούνται έως και δύο φορές την εβδομάδα, με επιβάτες να γεμίζουν σακούλες και βαλίτσες πριν επιστρέψουν στη χώρα τους, εκμεταλλευόμενοι τις σημαντικά χαμηλότερες τιμές στα τρόφιμα. Σε κάποιες περιπτώσεις, τα δρομολόγια οργανώνονται αποκλειστικά για την αγορά βοδινού κιμά, γεγονός που δείχνει τη στρατηγική προσέγγιση των καταναλωτών στην αναζήτηση οικονομικών επιλογών για τα βασικά αγαθά. Στο ρεπορτάζ περιγράφεται η εμπειρία ανταποκριτή της Sözcü, ο οποίος συμμετείχε σε μία από τις εκδρομές και προχώρησε σε αγορές τροφίμων όπως κρέας, γαλακτοκομικά προϊόντα και ζυμαρικά.

Η διαφορά στις τιμές

Το ίδιο καλάθι προϊόντων που στην Τουρκία κοστίζει 3.709 τουρκικές λίρες (περίπου 72 ευρώ), στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στις 2.433 λίρες (περίπου 47 ευρώ), επιβεβαιώνοντας τη σημαντική διαφορά τιμών.