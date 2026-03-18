Επίδομα παιδιού 2026: Τα μυστικά που πρέπει να γνωρίζετε για την πληρωμή της πρώτης δόσης

Τι ισχύει για τις υπόλοιπες δόσεις
Στις 31 Μαρτίου θα πληρώσει ο ΟΠΕΚΑ την πρώτη διμηνιαία (Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου) δόση του επιδόματος παιδιού για το 2026 από τις 6 που είναι στο σύνολο.
Υπενθυμίζεται πως το ποσό του επιδόματος διαμορφώνεται ανάλογα με την εισοδηματική κατηγορία στην οποία ανήκει ένα νοικοκυριό. Αναλυτικά:
- Το μηνιαίο ποσό για το πρώτο και το δεύτερο παιδί είναι στα 70 ευρώ, στα 42 ευρώ ή στα 28 ευρώ ανά τέκνο, ανάλογα με το εισόδημα του νοικοκυριού.
- Τα ποσά διπλασιάζονται για το τρίτο και κάθε επόμενο παιδί και ανέρχονται στα 140 ευρώ, στα 84 ευρώ ή στα 56 ευρώ μηνιαίως ανά τέκνο.
Πότε θα δοθούν οι υπόλοιπες δόσεις
Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Οργανισμού , οι υπόλοιπες 5 διμηνιαίες δόσεις του επιδόματος παιδιού για το 2026 θα δοθούν με τον παρακάτω τρόπο. Αναλυτικά:
- Η δεύτερη διμηνιαία δόση (Μαρτίου – Απριλίου) θα καταβληθεί στις 29 Μαΐου 2026.
- Η τρίτη διμηνιαία δόση (Μαίου- Ιουνίου) θα πληρωθεί στις 31 Ιουλίου 2026.
- Η τέταρτη διμηνιαία δόση ( Ιουλίου- Αυγούστου) έχει προγραμματιστεί για τις 30 Σεπτεμβρίου 2026.
- Η πέμπτη διμηνιαία δόση (Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου) θα δοθεί στις 30 Νοεμβρίου 2026.
- Η έκτη και η τελευταία διμηνιαία (Νοεμβρίου- Δεκεμβρίου) δόση για το τρέχον έτος αναμένεται να καταβληθεί μεταξύ 19 και 24 Δεκεμβρίου 2026.
