Πάτρα: ΙΧ κατέληξε μέσα σε σούπερ μάρκετ μετά από σφοδρή σύγκρουση

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Πάτρα, στη συμβολή των οδών Σμύρνης και Σολωμού, προκαλώντας έντονη αναστάτωση στην περιοχή.

Δύο ΙΧ οχήματα συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα το ένα να εκτραπεί της πορείας του και να καταλήξει μέσα σε σούπερ μάρκετ.

Το όχημα έσπασε την τζαμαρία της επιχείρησης και εισήλθε στον εσωτερικό χώρο, την ώρα που το κατάστημα λειτουργούσε κανονικά και υπήρχαν πελάτες. Παρά τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης και τις εικόνες πανικού που ακολούθησαν, δεν αναφέρθηκαν σοβαροί τραυματισμοί, γεγονός που αποδίδεται στην τύχη.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, προκειμένου να διασφαλίσουν την περιοχή και να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες όπου χρειάστηκε. Οι αρχές διερευνούν τα αίτια του ατυχήματος.