Airbnb: Ποια ακίνητα βρίσκονται στο στόχαστρο της Εφορίας

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να διενεργήσει η ΑΑΔΕ ηλεκτρονικές διασταυρώσεις για ακίνητα που μισθώνονται μέσω Airbnb αλλά και ψηφιακών πλατφορμών, όπως Booking και VRBO.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, φοροελεγκτικοί μηχανισμοί θα κάνουν τη σύγκριση των στοιχείων μισθωμάτων ακινήτων από Airbnb, Booking και VRBO με αυτά που θα δηλώσουν φέτος οι ιδιοκτήτες στη φορολογική τους δήλωση, προκειμένου να εντοπίσουν τα εισοδήματα που δεν έχουν δηλωθεί αλλά και περιπτώσεις ακινήτων που δεν λειτουργούν εντός του Μητρώου Βραχυχρόνιας Διαμονής της ΑΑΔΕ.

Ουσιαστικά θα “τσεκάρουν” εάν τα ακίνητα που εμφανίζονται στις πλατφόρμες αυτές έχουν δηλωθεί στο Μητρώο ή για το εάν στις αγγελίες αναγράφεται ο υποχρεωτικός Αριθμός Μητρώου Ακινήτου (ΑΜΑ).

Οι έλεγχοι αυτοί αφορούν τα στοιχεία των μισθώσεων του 2025 που είχαν οριστικοποιηθεί μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου στο Μητρώο της ΑΑΔΕ από τους ιδιοκτήτες και τους διαχειριστές ακινήτων. Σύμφωμα με αυτά τα δεδομένα, γίνεται και ο καθορισμός του εισοδήματος το οποίο θα πρέπει να δηλωθεί στη φορολογική δήλωση και μάλιστα οι υπόχρεοι που δεν έχουν οριστικοποιήσει τα στοιχεία τους θα φορολογηθούν για το σύνολο των ποσών που εμφανίζονται στις πλατφόρμες, ακόμη και εάν δεν τα έχουν πάρει.

Τα πρόστιμα

Αντιμέτωποι με αυστηρές κυρώσεις θα βρεθούν οι ασυνεπείς ιδιοκτήτες, όπως προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Ειδικότερα:

Για μη εγγραφή στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 50% των ακαθάριστων εσόδων του φορολογικού έτους στο οποίο διαπιστώνεται η παράβαση, με κατώτατο ποσό τις 5.000 ευρώ.

Σε περίπτωση υποτροπής μέσα σε ένα έτος το πρόστιμο διπλασιάζεται.

Για μη υποβολή ή υποβολή ανακριβούς δήλωσης βραχυχρόνιας διαμονής επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του μισθώματος που εμφανίζεται στην ψηφιακή πλατφόρμα, ενώ για εκπρόθεσμη δήλωση προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 100 ευρώ.

Το πρόστιμο επιβάλλεται στον διαχειριστή του ακινήτου, και συγκεκριμένα στον κύριο ή στον επικαρπωτή του οικήματος εάν δεν προκύπτει ότι υπάρχει τρίτος διαχειριστής ή υπεκμισθωτής.