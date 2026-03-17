Κι άλλο τροχαίο με τραυματισμό στην Πάτρα: Σύγκρουση ΙΧ με δίκυκλο στην οδό Παπαφλέσσα

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Πάτρα, λίγο μετα τις 8 το βράδυ της Τρίτης, στη συμβολή των οδών Παπαφλέσσα και Ναυαρίνου, όταν ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με δίκυκλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο δικυκλιστης και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ στο σημείο επικράτησε πρόσκαιρη αναστάτωση. Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Σημειώνεται ότι στην ίδια διασταύρωση έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν πολλά τροχαία περιστατικά, με συγκρούσεις δικύκλων, οχημάτων και τραυματισμούς οδηγών.