Πλησιάζει το Δώρο Πάσχα - Πώς υπολογίζεται και πότε πληρώνεται

Το Δώρο Πάσχα 2026 αποτελεί νόμιμη υποχρέωση των εργοδοτών και πρέπει να καταβληθεί έγκαιρα και υποχρεωτικά στους δικαιούχους.

Το δώρο Πάσχα πρέπει να πληρωθεί έως τη Μεγάλη Τετάρτη, 8 Απριλίου 2026, πριν από την Κυριακή του Πάσχα, που πέφτει στις 12 Απριλίου 2026.

Οι εργοδότες μπορούν να το καταβάλουν και νωρίτερα, εάν το επιλέξουν.

Δώρο Πάσχα δικαιούνται οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως του είδους της σύμβασής τους. Είτε έχουν σύμβαση αορίστου ή ορισμένου χρόνου, είτε εργάζονται με πλήρη ή μερική απασχόληση.

Επιπλέον, δικαιούνται και άτομα που λαμβάνουν επίδομα ανεργίας από τη ΔΥΠΑ εφόσον η επιδότηση καλύπτει την περίοδο υπολογισμού (συνήθως συνδυαστικά με τις ημερομηνίες εργασίας ή επιδότησης).

Πώς υπολογίζεται το δώρο Πάσχα

Το Δώρο Πάσχα υπολογίζεται με βάση τον χρόνο απασχόλησης στο διάστημα από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 30 Απριλίου 2026.

Εάν κάποιος εργαζόταν καθ’ όλη την τετράμηνη περίοδο, δικαιούται το 50% του μηνιαίου μισθού του (αν αμείβεται με μισθό) ή 15 ημερομίσθια (αν αμείβεται με ημερομίσθιο).

Εφόσον η σύμβαση άρχισε μετά την 1η Ιανουαρίου ή έληξε πριν τις 30 Απριλίου, τότε το ποσό υπολογίζεται αναλογικά για τις ημέρες που απασχολήθηκε, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις (π.χ. 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού για κάθε 8 ημέρες εργασίας).

Το ποσό που δικαιούται κάποιος αλλάζει ανάλογα με τις αποδοχές του και το διάστημα εργασίας του εντός της περιόδου αυτής.

Η καταβολή του δώρου Πάσχα είναι νόμιμη υποχρέωση του εργοδότη και δεν επιτρέπεται συμφωνία για μη πληρωμή.

Σε περίπτωση μη καταβολής του δώρου έως την Μεγάλη Τετάρτη, οι εργαζόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην Επιθεώρηση Εργασίας ή σε άλλες αρμόδιες αρχές.

Τέλος, ο εργοδότης ενδέχεται να αντιμετωπίσει κυρώσεις και πρόστιμα